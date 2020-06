Un format compact et inédit pour les 24H du Mans

Il est écrit que l'édition 2020 des 24 Heures du Mans ne se déroulera comme aucune autre. Crise sanitaire oblige, l'épreuve a été reportée au mois de septembre. Désormais, c'est le format de sa folle semaine qui évolue pour offrir un programme plus intense que jamais, resserrés autour de quatre journées dont trois de roulage effectif.

On savait déjà que la Journée Test n'aurait pas lieu, ni le traditionnel Pesage dans le centre-ville du Mans. Ces deux informations ont été logiquement confirmées, avec la publication d'un programme qui comprendra pas moins de 11 heures d'essais libres afin de permettre aux concurrents de se préparer dans les meilleures conditions possibles. À partir du jeudi 17 septembre, les 24 Heures du Mans seront ainsi précédées de quatre séances d’essais libres, d'une qualification, d'une Hyperpole et d'un warm-up. Le départ de la course sera donné le samedi 19 juin à 14h30.

"Exceptionnelles, ces 24 Heures du Mans 2020 s’appuient sur un format d’organisation inédit, dû au contexte actuel, pour assurer malgré cette situation inconnue jusqu’à présent, une compétition de qualité, assurant la sécurité de tous", promet l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de l'épreuve.

L'ACO confirme également la présence de courses annexes avec Road To Le Mans et la Porsche Carrera Cup. Les organisateurs se donnent encore quelques jours avant de communiquer sur la manière dont sera accueilli le public dans ces circonstances particulières, provoquées par la pandémie de COVID-19. "Pour toutes les informations afférentes à l’accueil du public et aux activités qui leur seront proposées, plus de détails seront donnés le 30 juin", font-ils savoir.