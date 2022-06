La BoP évolue encore en Hypercar, Alpine en pâtit

B.V., Le Mans - La remontée d'Alpine au niveau de Toyota n'aura pas duré. Alors que le bolide tricolore accusait plus de deux secondes de retard sur la référence lors de toutes les séances du mercredi, le FIA WEC lui avait donné un petit coup de pouce avec la nouvelle Balance de Performance annoncée ce jeudi après-midi : jusqu'à 7 kW de puissance supplémentaire selon le régime moteur, tandis que l'énergie maximale pouvant être utilisée sur la totalité d'un relais avait été rehaussée de 11 MJ.

Or, à la surprise générale, Alpine a bien failli chiper la pole position à Toyota lors de l'Hyperpole ce jeudi soir. Brendon Hartley était surpris, Nicolas Lapierre a estimé que l'ajustement de la BoP n'avait pas "changé la vie" et que Toyota restait favori, tandis que le nouveau rythme de course de l'Alpine A480 a été jugé équivalent à celui de la Toyota GR010 par un Sébastien Buemi désabusé.

Les tractations en coulisse ont manifestement abouti à une nouvelle modification de la BoP, puisqu'il a été annoncé cet après-midi que la puissance maximale de l'Alpine allait passer en dessous de son niveau initial de la semaine, de 427 kW à 417 kW (567 ch) avec le régime moteur maximal. L'énergie utilisable lors d'un relais décroît en conséquence de 32 MJ.

Voilà qui devrait faire reculer l'écurie française dans la hiérarchie – hiérarchie que l'on ne connaîtra désormais qu'à l'issue des premiers relais de course.