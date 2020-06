Montoya croit encore à la Triple Couronne

À 44 ans, Juan Pablo Montoya a encore certaines ambitions. Vainqueur du Grand Prix de Monaco en 2003 lors de sa carrière en Formule 1, double vainqueur des 500 Miles d'Indiapolis (2000 et 2015), il est de ceux qui pourraient décrocher la fameuse Triple Couronne s'il venait à remporter un jour les 24 Heures du Mans. Le Colombien y pense, aimerait en avoir l'opportunité, mais n'en fait pas une idée fixe.

Montoya sera le week-end prochain au départ de l'épreuve virtuelle organisée par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games. Une occasion de renouer avec la classique mancelle, à laquelle il a participé pour la première fois en 2018 sous les couleurs de l'équipe United Autosports. C'était dans la catégorie LMP2 et sans possibilité de lutter pour le classement général. Cette perspective pourrait toutefois se présenter dans les années à venir grâce à la future réglementation LMDh, d'autant que le Team Penske observe la situation de près.

À ce jour, seul Graham Hill a réussi l'exploit de décrocher cette Triple Couronne. Fernando Alonso, vainqueur à Monaco et au Mans, cherche quant à lui à triompher à Indianapolis pour devenir le second dans l'Histoire. Montoya assure qu'il n'y a pas de concours entre les deux hommes, mais l'idée le titille forcément un peu…

"Je pense que maintenant avec l'hybride [le LMDh], tout le nouveau package, si nous avons une bonne opportunité de rouler là-bas ce sera très plaisant", admet-il auprès de Motorsport.com. "Ce serait excitant d'aller aux 24 Heures du Mans et de viser la victoire au classement général. Et croyez-moi, si c'était le cas la préparation serait différente [de celle des 24 Heures virtuelles]. Est-ce que j'aimerais la gagner [la Triple Couronne] ? Oui, mais je ne vois pas ça en me disant : 'Oh, je veux vraiment la gagner parce que Fernando le veut aussi'. Je pense que ce serait chouette d'essayer car Le Mans est une superbe épreuve et ça fait partie de ces grandes courses auxquelles on participe."

Juan Pablo Montoya participera aux 24 Heures du Mans virtuelles ce week-end pour le Team Penske dans la catégorie LMP2, aux côtés de Simon Pagenaud. Il relativise toutefois la valeur de cette compétition créée en raison de la crise du coronavirus par rapport à la réalité : "On ne peut pas comparer. C'est bien qu'ils aient pu organiser un événement aussi incroyable pour une course de 24 heures, mais je ne vois pas ça comme une occasion de remporter la Triple Couronne."

Propos recueillis par Stefan Mackley