L’IDEC #17 forfait, Thomas Laurent privé du Mans

L'IDEC Sport #17 ne sera pas au départ des 24 Heures du Mans. Les dégâts sont trop importants sur d'Oreca de l'équipe française après la sortie de piste de Dwight Merriman en Essais Libres 3 et l'équipe a donc décidé de retirer de la course son prototype, sur lequel Ryan Dalziel et Thomas Laurent étaient également engagés, ce qui signifie que 61 concurrents seront au départ samedi.

C'est donc la fin d'une courte aventure entre l'équipe et Thomas Laurent, arrivé à la dernière minute et finalement forfait à la veille de la course, alors qu'il devait faire son retour à la compétition après huit mois sans volant. Le Français avait été appelé pour en remplacement de Richard Bradley, positif au COVID-19 après avoir lui-même été titularisé à la suite de la fracture de la clavicule de de Kyle Tilley, pilote et patron de la structure Era Motorsport qui co-engageait le prototype.

Présent dimanche lors de la Journée Test pour sonder l'intérêt des équipes, Thomas Laurent s'était finalement résigné et étant rentré chez lui dimanche soir. "Lundi matin, j'ai eu un message d'un gars de chez Oreca me disant que j'allais avoir un coup de fil d'un team manager de LMP2 pour un volant potentiel", expliquait-il mercredi. "J'attendais le coup de fil avec le téléphone dans les mains, à me dire 'Allez, sonne, sonne'. Une demi-heure après, j'ai eu le coup de fil de Nicolas Minassian et puis ça s'est fait tout naturellement. Il m'a demandé si j'étais dispo et évidemment que j'ai dit oui.

La semaine a été très animée pour cet équipage puisque la Journée Test s'était elle aussi conclue sur un accident, quand la voiture a été envoyée dans une barrière après un contact. Un nouveau châssis a été nécessaire pour réparer le prototype, ensuite classé à 16e place des qualifications en LMP2, avant l'accident de jeudi qui a mis fin à sa semaine.

"C'est déchirant de nous retirer du Mans avant même d'avoir eu la possibilité de rouler, mais je sais que nous avons fait ce qu'il fallait", déclare Kyle Tilley. "Nous avions de gros espoirs avant la course, mais une série d'événements malheureux en quelques jours ont fait de cette semaine une lutte permanente. Le Circuit de la Sarthe exige le respect et nous prenons les vitesses et la technicité de cette piste très au sérieux."

"La nature à faible appui du LMP2 complique le pilotage avec le composé dur de Goodyear, et la BoP n'a pas joué en notre faveur. Après un changement de pilote de dernière minute, un changement de châssis et un nouvel accident, nous avons dû prendre la difficile décision : si nous ne sommes pas confiants à 100% avant la course, nous sentons qu'il est de notre responsabilité de nous retirer."

IDEC conserve un prototype engagé en LMP2, l'Oreca #48 confiée à Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin et Patrick Pilet. Chatin est sorti de la piste mercredi mais le prototype a pu être réparé avant la dernière séance d'essais libres.