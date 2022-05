Guevara coiffe tout le monde dans le dernier virage

Après la toute première pole position de sa carrière décrochée au Qatar, Izan Guevara a réitéré sa performance à Jerez et s'élançait donc de la première place sur la grille. Il a cependant eu fort à faire pour se maintenir en tête puisque son coéquipier Sergio García Dols a immédiatement pris le leadership.

À nouveau premier durant quelques tours, Guevara s'est finalement incliné tout au long de la deuxième partie de la course face à Jaume Masia, solide leader jusque dans les derniers tours, avant que Deniz Öncü ne s'empare à son tour de la première place.

Troisième au moment du dernier virage, Guevara a surpris tout le monde en passant par l'extérieur, à la façon de Jorge Lorenzo, et a coiffé ses adversaires pour passer la ligne d'arrivée en tête et décrocher sa seconde victoire en Moto3, après son succès à Austin l'an passé. Sa performance lui permet de faire un bond au championnat en passant de la sixième à la troisième place.

Dans le groupe de tête tout au long de la course, Sergio García a terminé deuxième et offert un doublé à l'équipe Aspar. L'Espagnol accroît par ailleurs son avance au classement général de 20 points sur Dennis Foggia, en grande difficulté tout au long de la course. Pourtant qualifié quatrième, il a évolué loin durant les 22 tours et a passé la ligne d'arrivée au 18e rang.

Jaume Masia est parvenu à sauver un podium dans le dernier virage, précisément là où Denis Öncü a vu la première victoire de sa carrière s'envoler. En tête lors des trois derniers tours, le Turc s'est fait doubler par ses adversaires et a terminé quatrième, devant Xavier Artigas et Ayumu Sasaki.

Parti dernier et pénalisé d'un long lap pour avoir roulé lentement en qualifications, tout comme Carlos Tatay et Gerard Riu, le Japonais a réalisé une solide remontée et marqué de précieux points. La situation a été tout autre pour Tatay, parti à la faute dans le quatrième tour.

Riccardo Rossi, lui aussi pénalisé d'un long lap, a également chuté alors qu'il se battait parmi les dix premiers. L'Italien a pris cette pénalité pour avoir bougé dans la ligne droite et provoqué un gros accident lors du warm-up. Ejecté à pleine vitesse, Ivan Ortola a vu sa moto traverser la piste et aller percuter Joel Kelso. Heureusement, les deux pilotes étaient au départ. L'Espagnol a terminé 13e mais l'Australien a chuté en début de course.

Kaito Toba, Ryusei Yamanaka, Daniel Holgado et Diogo Moreira ont complété le top 10, juste devant Matteo Bertelle. Après avoir décroché son premier point en Indonésie, le rookie italien a réalisé sa meilleure performance en décrochant la 11e place.

Lorenzo Fellon était absent de la grille de départ en raison d'une luxation de l'épaule droite contractée suite à une chute survenue lors des EL2. Le Français espère être là pour son Grand Prix national le 15 mai prochain, au Mans.

GP d'Espagne - Moto3 - Course