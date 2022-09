Aleix Espargaró s'est fracturé un doigt

Nouveau couac pour Aleix Espargaró : un mois quasiment jour pour jour après s'être fracturé le talon droit dans un violent highside à Silverstone, le pilote Aprilia s'est cassé l'auriculaire de la main gauche dans une chute survenue à la fin de la matinée de test, mercredi à Misano.

Espargaró venait de signer son meilleur temps de la journée (1'31"333) et était lancé dans son 37e tour du jour pour chercher à abaisser encore sa marque lorsqu'il est tombé dans un des virages les plus rapides de la piste italienne, le 13.

Touché à la main gauche après que son doigt a bougé dans le bac à gravier, il s'est vu contraint de mettre fin prématurément à sa journée d'essais. Il a été soigné par les médecins du circuit, qui ont identifié une fracture de l'auriculaire, et il va à présent se rendre à l'hôpital Dexeus de Barcelone afin d'exclure tout autre blessure.

"Il y a une fracture sur la dernière partie du doigt. Mon doigt ressemblait à un serpent ! C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller [au centre médical], et il y a une fracture. Je vais devoir faire un autre contrôle avec le Dr Mir, soit aujourd'hui en fin de journée soit plus tard dans la semaine, mais on lui a envoyé les radios et il a dit qu'il ne semblait pas que je doive être opéré", a expliqué le pilote espagnol.

"Ça n'est rien. J'ai assez mal pour le moment, j'ai décidé de ne pas rouler cet après-midi, mais ça ne nécessite pas d'opération, alors je vais juste me reposer un peu et j'espère que ça ira mieux pour Aragón", a-t-il expliqué, se montrant très confiant en vue du Grand Prix qui aura lieu la semaine prochaine. "Ça n'est pas grave. Si j'avais des qualifications dans une heure, je les ferais, c'est sûr", a-t-il précisé auprès de Sky Italia.

Aleix Espargaró occupait la cinquième place au classement combiné établi après un jour et demi de test, à 0"323 de Fabio Quartararo, auteur du meilleur temps. Rares sont les pilotes à avoir repris la piste lorsque celle-ci a été rouverte, à 14h.

