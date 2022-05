Aleix Espargaró sera "plus calme" avec son nouveau contrat en poche

Il attendait ça depuis de longs mois ! Vainqueur avec l'Aprilia en début de saison au GP d'Argentine, deuxième du championnat à seulement quatre points de Fabio Quartararo, Aleix Espargaró a, comme Maverick Viñales, prolongé son contrat avec Aprilia pour les deux prochaines saisons en MotoGP.

"Je suis très heureux que ça soit enfin arrivé", a déclaré le Catalan au cours d'une conférence de presse organisée sur le circuit du Mugello, où se tient le GP d'Italie ce week-end. "Je pense qu'on a fait un très bon travail depuis six ans. Fin 2024, ça fera longtemps, huit ans dans ce garage, où je me sens extrêmement bien humainement et techniquement."

Aleix Espargaró reste sur une série de trois podiums et après chacun d'entre eux, il a exprimé sa surprise de voir les discussions avec son équipe prendre du temps : "Ces deux derniers mois en particulier, j'ai prouvé que je n'avais pas été affecté par les négociations parce que les résultats étaient bons, mais je sais que ce n'est pas facile. C'est une grosse marque, une grosse usine, donc c'est normal que ce genre de choses puissent prendre du temps."

"Je sais qu'ils croient en moi. Je crois aussi beaucoup en mon potentiel. Je suis totalement tourné vers mon objectif. Il sera très important mais je pense que c'est possible. Je crois beaucoup en notre potentiel donc je vais essayer de m'amuser et de tout tenter."

"Je n'ai pas vraiment cherché d'autres options", a-t-il ajouté. "J'ai dit dès le début que je voulais rester chez Aprilia, il était tôt pour chercher d'autres options. J'ai 32 ans, je sens que j'ai encore beaucoup d'énergie pour rester dans ce paddock, montrer mon potentiel, mais j'aurais été heureux si j'avais dû partir et tester de nouvelles choses, et encore plus après l'Argentine."

"Je suis très heureux et reconnaissant pour l'opportunité qu'Aprilia me donne pour les deux prochaines saisons. J'avais dit que mon objectif était de rester chez Aprilia et c'est le cas, donc je suis heureux."

Aleix Espargaró et Massimo Rivola après la victoire en Argentine

Aux yeux de Massimo Rivola, la prolongation du pilote qui a décroché les meilleurs résultats de la marque depuis son retour était naturelle. "Le 'capitaine' fait partie de notre histoire depuis longtemps et je n'avais aucun doute quant au fait qu'il nous amènerait là où nous sommes actuellement et qu'il va continuer à pousser encore plus avec l'enthousiasme qu'il a apporté à l'équipe", a déclaré le directeur général d'Aprilia Racing.

Espargaró est devenu un pilier du projet, tant par son travail que par son attitude. "C'est la fois facile et difficile de dire ce qu'Aleix a apporté au projet, parce qu'il donne de la confiance", a souligné Romano Albesiano, le directeur technique de l'équipe italienne. "Je dirais qu'il y a cru plus que tout le monde. Il a continué à tout donner, parfois durement, mais il avait raison. Depuis ses débuts sur la moto, c'est un plaisir de le voir sur la moto avec la même détermination, avec la même force, et sa vitesse : n'oubliez pas qu'il a eu beaucoup de pilotes à ses côtés et qu'il a toujours été le plus rapide. Je pense que c'est très important."

Aleix Espargaró a en effet tissé des liens très forts avec ses dirigeants. "J'ai rencontré Romano en 2015 ou en 2016 en Malaisie", a rappelé le pilote. "On a établi une bonne relation, on a commencé à travailler ensemble. On a eu des hauts et des bas et quand Massimo est arrivé, ça nous a aidés à nous organiser."

"On a toujours eu un bon potentiel à Noale mais l'arrivée de Massimo a permis de tout assembler. Aujourd'hui, le MotoGP est une question de détails donc Romano a fait un travail exceptionnel les deux dernières années, avec Massimo. [...] C'est une question d'équipe, de continuité. Je suis heureux de rester. Maintenant je vais être encore plus concentré, plus calme en visant nos objectifs. On a de très gros objectifs cette année. Ça sera à moi de répondre à cette confiance."

Une relation inscrite dans la durée

Si Aprilia a quelque peu tardé à confirmer cette confiance en Espargaró, Rivola assure n'avoir eu aucune autre volonté qu'une prolongation et se réjouit de connaître déjà l'identité de son duo de pilotes jusqu'à la fin de la saison 2024.

"Je ne pense pas que ça ait pris tant de temps que ça", a estimé l'Italien. "Je pense que, lorsqu'on veut atteindre quelque chose, on a hâte de le faire et de le dire à tout le monde. Je pense que c’est normal et particulièrement pour quelqu'un comme Aleix qui est toujours à fond dans sa façon de penser et de faire les choses, et c'est quelque chose qu'on aime chez lui. On est un peu comme ça et je pense que c’est pour ça que ça marche si bien entre nous."

"Mais quand on pense au fait qu'il n'y a eu que [sept] courses et qu'on a déjà resigné nos deux pilotes, que vont-ils faire jusqu'à la fin de la saison ? [rires] Je pense qu'on est vraiment dans les temps et qu'Aleix ne devrait jamais nous quitter. Je pense qu'on ne pourrait pas faire sans lui et c'est la continuité de notre nouvelle histoire."

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró relativise maintenant les doutes des dernières semaines et se réjouit surtout du niveau atteint par son équipe après cinq premières saisons parfois difficiles : "Le plus long, ça a été d'atteindre le niveau que l'on a cette année. Ça a pris beaucoup de temps."

"Croyez-moi, au début, quand j'ai signé chez Aprilia, tout le monde disait 'tu es fini, tu quittes Suzuki et rejoins Aprilia, qui n'a pas une bonne moto' et je me suis dit 'vous verrez si c'est la fin de ma carrière !' Ça a pris vraiment plus de temps que ce que j'attendais mais on montre enfin à tout le monde que le potentiel était là."

"Cette année, on se bat devant et je suis très heureux. La vie peut changer très vite. Il y a six mois, quand vous voyiez Maverick quitter Yamaha et être triste, vous vous disiez peut-être 'il est fini, il quitte la Yamaha, la moto championne du monde, pour Aprilia.' Et Aprilia arrive au Mugello en tête du championnat en menant le championnat des équipes, en jouant le titre. Fabio a dit qu'il ne pouvait pas me doubler au Mans."

"Il faut croire en ce qu'on fait et je pense qu'avec la continuité entre Maverick et moi, j'espère aussi pour Sava [Lorenzo Savadori] dans l'équipe d'essais, ça sera la clé pour nous battre pour nos rêves."

Avec Charlotte Guerdoux