Annuler la saison MotoGP ne se ferait qu'en "dernier recours"

La semaine dernière, en filigrane et tout en le désignant comme le pire scénario envisageable, Carmelo Ezpeleta a évoqué pour la première fois le risque d'une saison blanche pour le MotoGP en 2020. La pandémie de COVID-19 bouleverse tous les championnats de sports mécaniques et chaque discipline travaille sur les solutions qui pourront être mises en place, notamment quand le confinement sera levé dans les nombreux pays concernés. Ducati est allé dans le même sens en précisant qu'il ne serait pas "responsable" de ne pas tenir compte du risque de saison sans le moindre Grand Prix.

Malgré les propos tenus par le PDG de la Dorna, les dirigeants du Championnat du monde continuent de privilégier la sauvegarde d'un maximum de courses à répartir sur les prochains mois de l'année. "Face à l'incertitude persistante, Dorna Sports tient à réaffirmer que courir est notre priorité absolue en 2020", précise un communiqué publié ce jeudi. Ainsi, l'idée d'une saison vierge de toute compétition ne sera abordée qu'en "dernier recours", si la pandémie "continue de mettre nos vies et le sport de côté plus longtemps, de sorte à ce qu'aucun d'entre nous ne soit en mesure d'anticiper et que les restrictions de voyage demeurent".

Les discussions sont constantes entre les organisateurs et les promoteurs afin de trouver des solutions, notamment pour mettre en place une saison qui ne s'éternisera pas au-delà de 2020. Le tout sans sous-estimer la crise sanitaire. "Nous agirons toujours en accord avec les conseils de santé et de sécurité des gouvernements ainsi que des autorités compétentes", rappelle la Dorna.

Cette vision s'applique au MotoGP mais également au World Superbike, championnat pour lequel l'objectif reste également de programmer le plus de manches possibles en fonction des circonstances. "La priorité de toutes les parties impliquées est de courir, en sécurité, et d'offrir à nos fans ce qu'ils aiment le plus : des courses de moto", insiste la Dorna.