Aprilia fait sensation avec son aileron arrière

Aprilia ne se repose pas sur ses lauriers après un premier succès et des podiums réguliers depuis le début de la saison. Le constructeur perdra ses concessions techniques après la saison 2022 mais il conserve une plus grande liberté que ses rivaux jusqu'en fin d'année et il en a profité pour lancer un nouveau moteur ce week-end au GP d'Italie.

Lorenzo Savadori, le pilote d'essais de la marque engagé en wild-card, a de son côté attiré les regards en prenant la piste avec une machine dotée d'un petit aileron arrière. "C'était bien", a déclaré l'Italien au site officiel du MotoGP. "Naturellement, les ingénieurs doivent tout analyser pour mieux comprendre la situation. On l'a utilisé deux fois en EL1, c'était sympa et c'était bien de rouler avec, mais dans ces conditions, les ingénieurs ont besoin de tout mieux comprendre."

"Pour le moment, je l'ai juste testé, je n'ai pas commencé à attaquer parce que les ingénieurs ont besoin de tout vérifier avant de commencer à attaquer", a-t-il ajouté.

Cette nouveauté fait suite à une demande d'Aleix Espargaró d'augmenter le niveau d'appui aérodynamique à l'arrière de la moto. Le deuxième du championnat n'a pas encore testé cet aileron, chose qui devrait être faite durant le test qui aura lieu au lendemain du GP de Catalogne, mais les essais en soufflerie étaient encourageants.

"On verra les informations des ingénieurs", a déclaré Espargaró. "Je ne leur ai pas encore demandé mais j'ai vu les données en soufflerie et c'est intéressant. On pourrait croire que ce n'est que du marketing mais croyez-moi, ça fait la différence en ajoutant de la charge à certains endroits. On parle de détails en MotoGP maintenant."

"Ça rappelle la Formule 1 mais dans certaines portions, on perd de l'appui à l'arrière. On ne peut pas augmenter le frein moteur à cause de ça, c'est pour cette raison que je les pousse à augmenter la charge sur l'arrière. Ils travaillent dans différents domaines pour améliorer ça, dont l'aérodynamique. C'est bienvenu !"

De nombreux pilotes s'interrogent sur la multiplication des éléments aérodynamiques sur les motos, qui contribuent aux difficultés actuelles dans les dépassements. Espargaró doute que ce nouvel appendice puisse avoir une influence. "J'espère que ça causera de gros problèmes [aux autres pilotes] !" a-t-il plaisanté. "On ne peut pas vraiment simuler ça en soufflerie. Il y a des turbulences mais je pense qu'en ligne droite, ça ne fera pas de gros changement. On ne l'a pas développé pour améliorer des choses à 350 km/h."