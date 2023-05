Bezzecchi : Gagner sur le sec, "plus fun" que sur le mouillé

Vainqueur du Grand Prix d'Argentine en début d'année, Marco Bezzecchi n'a pas eu à patienter trop longtemps pour retrouver la plus haute marche du podium. Le pilote VR46 s'est en effet imposé au Grand Prix de France, 1000e épreuve du Championnat du monde, au terme d'une course riche en rebondissements.

Pour l'emporter dans la Sarthe, Bezzecchi a dû composer avec une septième place sur la grille de départ, cependant l'Italien a toujours été au contact du groupe de tête. Une fois placé aux avant-postes, il a pu profiter de la baisse de rythme de Jack Miller pour revenir sur les talons de l'Australien et de ceux de Marc Márquez, avant de prendre le commandement à l'entame de la onzième boucle.

Tel son succès à Termas de Río Hondo, le #72 a foncé vers l'horizon, sans avoir été menacé par la suite. Celui-ci est ravi de remporter sa deuxième victoire en catégorie reine, et encore plus heureux d'avoir réalisé cette performance sur le sec.

"C'était fantastique", a-t-il résumé. "J'ai vu que j'étais rapide. Au début, je ne voulais pas trop m'appuyer sur le pneu avant mais, aussi, je ne voulais y mettre trop de température. Donc quand j'étais derrière quelqu'un, j'essayais de dépasser assez rapidement et quand je me suis retrouvé à l'avant, je me suis dit 'd'accord, tu as le champ libre' et j'ai essayé de pousser."

"Vendredi, j'avais un bon rythme donc j'ai essayé d'avoir le même. Honnêtement, c'était encore mieux [que vendredi], j'ai pu tourner en 1'31"9, 1'31"8, c'était fantastique. J'ai vu que je m'échappais, j'ai simplement essayé de rester calme et concentré, de ne faire qu'un avec ma moto. Les émotions en coupant la ligne étaient incroyables, [gagner] enfin sur le sec. Sur le mouillé, c'était bien, mais sur le sec c'est encore mieux parce que c'est plus fun !"

La victoire de Bezzecchi n'a toutefois pas été une affaire conclue rapidement car l'Italien s'est attiré les foudres de la direction de course pour une manœuvre de dépassement présomptueuse sur Márquez au Garage Vert. En retard au freinage, l'Italien a quitté la piste et a contraint l'octuple Champion du monde à l'accompagner, ce qui a résulté en une obligation de perdre une position quelques instants plus tard, alors que Miller menait encore la danse.

"Je m'y attendais", a affirmé Bezzecchi au sujet de la sanction. "Je ne voulais pas dépasser mais j'ai freiné un peu trop tard et quand j'ai compris que je me rapprochais de plus en plus, j'ai essayé d'aller à l'intérieur pour ne pas le percuter. Malheureusement, je l'ai poussé au large donc je me suis dit 'c'est sûr que [les commissaires] vont me dire de perdre une position', je m'y étais préparé. Et je suis d'accord également, parce que c'était un peu 'too much'. C'est difficile de dépasser mais je ne voulais pas vraiment dépasser. Heureusement, je suis resté calme pour la pénalité, je savais qu'elle allait tomber donc je me suis dit que j'allais trouver le bon endroit pour rendre la position et contre-attaquer."

En outre, l'Italien a évité de peu la chute en début de course, alors qu'il menait un combat contre son équipier Luca Marini et Álex Márquez pour les places d'honneur : la perte de contrôle du #10 à la sortie de la chicane Dunlop l'a emmené contre la Honda de Márquez, qui a été envoyé dans les airs, et Bezzecchi s'en est tiré pour quelques millisecondes seulement...

"J'étais performant dans le premier secteur, j'ai essayé de dépasser [Marini] dans la zone de freinage vers le virage 3 mais il s'est défendu. Ensuite, dans le changement de direction, je crois qu'il a un peu trop mordu le vibreur à l'intérieur et il a perdu l'avant. Heureusement, j'ai vu qu'il tournait beaucoup vers l'intérieur [du virage 3], j'ai donc essayé de le croiser, je ne pensais pas à l'accident [éventuel]. Heureusement, j'étais pile au bon endroit pour l'éviter. L'accident était affreux. Quand j'ai vu le ralenti, j'espérais que Luca allait bien, et Álex aussi, bien sûr", a-t-il conclu.