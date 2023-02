5 raisons de regarder le documentaire Amazon sur Márquez

Le MotoGP a tenté d'obtenir le même retentissement que celui dont la Formule 1 bénéficie depuis plusieurs années avec la série documentaire Drive to Survive de Netflix, en proposant son propre "docu-série" en 2022. Mais malgré de bons avis, MotoGP Unlimited a été un flop commercial, la série n'ayant pas atteint un large public en raison, probablement, d'une absence de coordination dans sa campagne médiatique, d'un lancement bâclé avec des soucis de doublage et d'une sortie manquée sur les marchés clés.

La deuxième saison de MotoGP Unlimited a donc été rapidement abandonnée et ce projet remisé au placard, mais les fans vont malgré tout avoir de quoi s'occuper, grâce à un documentaire sans concession sur Marc Márquez, proposé en cinq épisodes. Créé par Fast Brothers en coordination avec Amazon Prime Video et Dorna Sports, "Marc Márquez : All In" suit la convalescence de l'octuple Champion du monde à la suite de sa blessure au bras en 2020, tout en montrant les coulisses de sa carrière et de sa vie personnelle.

Motorsport.com a eu accès en avant-première aux trois premiers épisodes, avant que la sortie mondiale du documentaire ce vendredi 10 février, et nous avons été impressionnés par ce qui nous a été proposé. Voici cinq raisons pour lesquelles, selon nous, il ne faut pas manquer "Marc Márquez : All In".

1. La vulnérabilité dévoilée par Márquez à l'évocation de sa blessure au bras

Le documentaire s'ouvre sur la chute survenue lors du Grand Prix d'Espagne 2020, qui a causé à Márquez une fracture au bras droit et a changé le cours de sa carrière. Depuis son retour à la compétition, l'Espagnol a souvent parlé des limitations de son bras, mais il a toujours évité de trop s'ouvrir concernant la souffrance mentale que cette blessure a provoquée. Or, "All In" nous fait immédiatement approcher un Márquez ému aux larmes en admettant face caméra qu'il envisage d'arrêter, sentant à ce moment-là (nous sommes avant sa quatrième opération réalisée en juin 2022) que la "souffrance" qu'il s'inflige pour simplement rouler à nouveau n'est pas nécessaire.

Les cicatrices de Marc Márquez

Parmi les différentes personnalités interviewées pour apporter du corps au récit, le quintuple Champion du monde Jorge Lorenzo estime que le retour avorté de son compatriote quelques jours seulement après sa fracture était dû au fait qu'il "souhaitait être un héros". Le documentaire montre à la fois cette volonté de "gagner à tout prix", une mentalité pour laquelle le #93 est bien connu, et une partie plus émotive de lui lorsqu'il comprend que la souffrance qu'il endure depuis sa blessure n'est que de son propre fait. Márquez est le pilote MotoGP le plus populaire, mais "All In" le montre comme étant également le plus authentique.

2. L'importance de la famille dans la carrière de Márquez

Marc Márquez est connu pour protéger sa vie privée mais il s'est pour autant constitué un entourage sur lequel il peut totalement compter pour le soutenir. Si on l'entraperçoit lors des week-ends de course, le documentaire nous permet d'entrer plus en profondeur dans son intimité. Ainsi, dans le premier épisode, Marc et son frère Álex préparent leurs affaires pour déménager à Madrid, et passent voir leur famille en partant. La série nous fait notamment découvrir le grand-père des frères Márquez, un véritable pilier dans la vie du #93 et qui estime qu'il aurait dû arrêter lorsqu'il est devenu clair en 2021 et début 2022 que son bras ne fonctionnait pas correctement.

L'affection reçue par sa famille renforce une fois de plus l'authenticité qui règne autour de lui, et l'on comprend le côté vital que cet entourage représente pour son bien-être. Au cours du premier épisode, Álex Márquez demande d'ailleurs à son frère de ne pas prendre part à la course du Grand Prix d'Indonésie, après son énorme chute survenue le matin même lors du warm-up et qui lui a provoqué un troisième épisode de diplopie. Dans un autre épisode, nous en apprenons plus sur leur père, tant sur le fait qu'il adore conduire le motorhome de course en course que sur les règles de base établies par son fils aîné quant à ce qu'il a le droit de faire ou pas dans le paddock. Il s'agit d'un aperçu particulièrement sincère du fonctionnement interne du clan Márquez.

3. L'acceptation par Álex Márquez d'être "le frère de"

Les succès de Marc Márquez en MotoGP ont toujours provoqué d'injustes comparaisons avec son jeune frère Álex, qui a vu son nom placé sous le feu des projecteurs à chaque étape de sa carrière. Double Champion du monde dans les catégories Moto2 et Moto3 et détenteur de deux podiums en MotoGP, il a travaillé dur pour tracer sa propre voie, mais il a dû accepter qu'il serait toujours "le frère de Marc Márquez".

Marc et Álex Márquez en 2019, célébrant leurs titres mondiaux, MotoGP pour l'un et Moto2 pour l'autre.

L'épisode 2 met en avant la bagarre entre les frères pour la sixième place au Grand Prix du Portugal 2022, dont Marc est sorti vainqueur de justesse. On retrouve le duo dans leur vol retour en train de se vanner mutuellement, un échange bon enfant dans lequel chacun révèle à quel point l'autre est important dans sa vie, en tant que pilote et en tant que personne. Leur discours est conforté par une scène de duel à Call of Duty, chez eux, où ils jouent dans des pièces séparées mais juxtaposées. De quoi montrer qu'ils ont empêché leur vie de pilote d'interférer dans leur vie personnelle.

4. Marc Márquez, un "enfoiré" en piste

Le style de pilotage agressif de Márquez lui a valu de nombreux fans et de nombreuses victoires, mais a aussi provoqué des controverses tout au long de sa carrière. Ceci est parfaitement illustré par l'épisode 2, dans lequel les réalisateurs se servent habilement de l'excitation que produit le corps-à-corps dans les bagarres en MotoGP pour montrer le caractère jusqu'au-boutiste du #93 en piste.

Il explique ainsi qu'à ses yeux, c'est son premier titre MotoGP, décroché en 2013, qui a été "le plus spécial" pour lui car il n'y avait "aucune limite" : tant qu'il était sur le podium ou gagnait une course, tout allait bien. C'est aussi une année qui l'avait vu durement batailler contre son coéquipier Dani Pedrosa, et Jorge Lorenzo. Márquez dit accepter totalement le fait d'être un "enfoiré" en piste et n'a aucun problème à reconnaître qu'il aime "prendre des risques" en course.

Durant le deuxième épisode, alors que le championnat se trouve au Mugello, il annonce à son équipe qu'il va se rendre aux États-Unis pour une quatrième opération du bras et mettre sa saison en pause et il raconte par la même occasion une anecdote sur son style de pilotage. Il révèle ainsi que lors de son premier test en Malaisie avec Honda en 2013, où il était tombé quatre fois, Takeo Yokoyama, le directeur technique de Honda à l'époque, lui avait dit que son style ne fonctionnerait pas et qu'il continuerait simplement à casser des motos. Étant donné que son style l'a amené aux plus grands succès, il a toujours aimé rappelé à Yokoyama qu'il était toujours le même pilote que lors de ce test en Malaisie.

Le sujet de sa dernière opération recouvre une grande partie des épisodes deux et trois, et même plus, et l'on voit comment, même tout au long des périodes de blessure, l'état d'esprit de Márquez n'a pas été ébranlé, bien qu'il fasse maintenant parfois preuve de prudence lorsque c'est nécessaire.

5. Márquez se confie sur son conflit avec Valentino Rossi

Le conflit qui a opposé Marc Márquez et Valentino Rossi s'est conclu sur de la tristesse et de l'amertume. Le #93 idolâtrait Rossi, et leur relation a été bonne durant ses deux premières années en MotoGP, mais tout s'est écroulé en 2015, lorsque l'Italien a accusé Márquez de saboter ses espoirs de titre, et de lui voler le dixième sacre mondial après lequel il courait.

Valentino Rossi et Marc Márquez

Dans "All In", Márquez se confie sur son conflit avec Rossi et y apporte un nouvel éclairage. Tandis que ce sont leurs différents affrontements de 2015 qui ont conduit à la détérioration de leur relation publiquement, Márquez croit que c'est le fait qu'il ait battu le record de dirt track de Rossi dans son Ranch, en 2014, qui a lancé les hostilités.

Le documentaire reste assez neutre en évoquant ce conflit, mais ne peut cacher la fragilité de l'ego de Valentino Rossi. Ainsi, Marc Márquez se montre d'accord avec Jorge Lorenzo, qui estime qu'un pilote convaincu de pouvoir gagner n'essaye généralement pas de perturber l'autre avec des déclarations agressives dans la presse. Tout comme c'est le cas pour le #46, Márquez n'a pas changé d'avis sur ce qu'il s'est passé en 2015, et particulièrement lors du GP de Malaisie, mais le documentaire montre clairement que les conséquences l'ont beaucoup affecté.

Le documentaire "Márquez : All In" est disponible dès aujourd'hui, 10 février, sur Amazon Prime Video.