EL1 - Quartararo et Bagnaia reprennent leur duel

Près de sept mois après le GP du Portugal, le MotoGP est de retour sur le circuit de l'Algarve ce week-end. La principale différence est la présence des spectateurs, absents des deux éditions disputées depuis un an en raison de la pandémie, le week-end ayant débuté dans des conditions quasi-identiques à celles que les pilotes ont connues au mois d'avril : la séance a commencé avec une température de 17°C, la même qu'en EL1 au printemps, celle de la piste atteignant 19°C, seulement 1°C de moins.

Dans ces conditions, les pilotes ont tous pris la piste avec un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière. Le Champion du monde 2021, Fabio Quartararo, et celui qui a été son dernier rival pour la couronne, Pecco Bagnaia, se sont plusieurs fois échangé la première place en début de séance, le dernier mot revenant au Français pour 0"028. Joan Mir s'est un temps mêlé à leur lutte avant de perdre des places et d'éviter le highside de peu.

Après être passé pas son garage, Bagnaia s'est rapproché à 0"023 de Quartararo. Le pilote Ducati a pris la tête dans le tour suivant puis a encore amélioré la référence, pour repousser son rival à plus d'une demi-seconde. Quartararo a répliqué : un premier chrono lui a permis de se rapprocher à 0"161, le second à 0"073. À moins de deux minutes de la fin de la séance, l'écart s'est réduit à 0"064. Dans le tour suivant, le Niçois avait 0"001 d'avance après le troisième secteur mais il a finalement échoué à 0"104. Quartararo avait droit à une dernière tentative qui lui a permis de prendre le pouvoir pour seulement 0"045.

Jack Miller a pris la troisième place devant les pilotes Suzuki, Álex Rins et Joan Mir. À noter que Rins a roulé avec une nouvelle caméra placée sur son épaule gauche, qui a offert une nouvelle perspective sur le pilotage d'une MotoGP. Luca Marini a réalisé le sixième temps devant Pol Espargaró, sur qui reposent l'essentiel des espoirs de l'équipe Honda officielle ce week-end puisque Marc Márquez est absent à cause d'une commotion cérébrale. Maverick Viñales, Franco Morbidelli et Aleix Espargaró ont complété le top 10.

Johann Zarco s'est fait discret durant toute la séance et a finalement pris la 13e place. Le héros local Miguel Oliveira a signé le 18e chrono, devant Andrea Dovizioso. Stefan Bradl, le remplaçant de Márquez, s'est classé au 21e rang, le classement étant conclu par Valentino Rossi.

Grand Prix de l'Algarve - Essais Libres 1