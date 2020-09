EL1 - Yamaha donne le ton, Aprilia impressionne !

Il fait beau et le ciel est dégagé pour les Essais Libres 1 inaugurant le Grand Prix de Saint-Marin, sur le tracé de Misano. Déclarés apte à prendre la piste, Pecco Bagnaia et Cal Crutchlow ne tardent pas à se lancer, à la recherche de sensations. Chez Honda, on s'attend encore à un week-end difficile : le Britannique, qui se remet de son opération d'un arm-pump et semble énormément souffrir d'emblée, évolue à une peu flatteuse 21e place au championnat, sans grands espoirs de voir cela dramatiquement changer ce week-end.

De son côté, le rookie Alex Márquez admet bien volontiers devoir encore trouver de la performance pour se hisser au niveau requis par un plateau MotoGP très relevé et permettant de porter l'équipe d'usine. En EL1, l'apprentissage de l'Espagnol se traduit par une position derrière Stefan Bradl, le pilote testeur Honda remplaçant de Marc Márquez… Takaaki Nakagami représente ainsi le plus grand espoir de la firme japonaise pour le moment : le pilote LCR Honda a conclu l'intégralité des courses de la saison 2020 dans le top 10 et aimerait poursuivre sur cette voie.

Lire aussi : Valentino Rossi dément encore toute rumeur de retraite

Dans le clan Yamaha, l'espoir d'avoir passé des courses particulièrement difficiles et de revenir à des jours plus heureux est important : la moto se comporte traditionnellement bien sur le tracé de Misano, où l'on avait assisté l'an dernier à une grande confrontation entre Fabio Quartararo et Marc Márquez. Cette fois, le Français, qui arrive dans la position de leader du championnat du monde, connaît la piste. C'est ainsi que le jeune pilote Petronas SRT s'empare d'ailleurs vite de la tête de la feuille des temps, devant Maverick Viñales et la KTM de Pol Espargaró, avant que Mir et Miller ne viennent se placer devant celui qui court encore après sa première victoire en Grand Prix. Ses améliorations en fin de séance, sur le package pneumatique medium-medium, donnent de quoi afficher un certain optimisme à ce stade du week-end, mais c'est surtout le potentiel dévoilé par Viñales dans les derniers instants de la séance, en soft-hard, qui laisse penser que Yamaha peut nourrir certaines ambitions ici.

Chez Ducati, Andrea Dovizioso rencontre des problèmes. Sa monture est immobilisée dans le garage pendant de longues minutes et empêche l'Italien de dérouler le programme de préparation tel que désiré. C'est dix minutes avant la fin de séance que le #04 est en mesure de tout de même aligner quelques kilomètres. Bien positionné, Miller s'affiche lors de cette séance comme le premier représentant de la firme de Borgo Panigale. La journée est bien plus difficile en piste pour Danilo Petrucci. L'Italien est arrivé personnellement secoué, ce week-end, par le décès de son grand-père l'ayant profondément affecté.

Belle surprise de la part d'Aprilia, qui réalise avec Aleix Espargaró et Bradley Smith un sandwich autour de Johann Zarco avec ses deux montures placées dans le top 5 !

GP de Saint-Marin - Essais Libres 1