EL2 - Marc Márquez chute lourdement ; la pluie calme les ardeurs

Après une matinée lors de laquelle la surprise des chronos sera venue de deux des hommes que l'on attendait le moins en ce début de week-end (Maverick Viñales et Pol Espargaró), tant leur incompréhension dans la manière d'extraire le meilleur de leur monture semble affecter leur moral et leur ressenti, la seconde séance d'Essais Libres remet sur la table la quête des dix premières positions au cumul des séances pour se positionner favorablement et espérer un accès direct en Q2 samedi, tout en imposant aux pilotes de réaliser de longs relais dans le but d'appréhender le comportement des pneus sur des sorties prolongées en piste.

La référence matinale établie en 1'33"072 par le pilote Yamaha factory tarde ainsi à tomber, l'essentiel des 45 minutes de roulage étant ainsi dédiées à l'accumulation de kilométrage.

Lire aussi : EL1 - Maverick Viñales se rassure avec le meilleur temps

Les deux Repsol Honda au sol avant la pluie !

Auteur d'un tour en 1'33''241, Maverick Viñales reste le plus proche de son propre temps dans les dix premières minutes de séance, juste avant un terrifiant highside de Marc Márquez, violemment envoyé au tapis dans entre le virage 10 et le virage 11 et retombé sur le bras droit. Parvenu à se relever et à marcher immédiatement, l'Espagnol adresse un message rassurant après cette effrayante image en reprenant la direction de son garage. C'est à moins haute vitesse et alors qu'il poussait en milieu de courbe que son équipier Pol Espargaró finit lui aussi au sol dans le virage 5, sans mal, sous l'œil d'Álex Márquez.

Une bonne douzaine de minutes plus calmes en piste s'imposent par la suite : des gouttes de pluie se sont déclarées sur le tracé d'Assen. L'activité ne reprend pas avant les douze dernières minutes de la séance, alors qu'Álex Rins et Jorge Martín rompent le silence en s'élançant chaussés des pneus pluie tendres avec précaution. Viñales, Mir ou encore Alex Márquez prennent aussi la décision d'aller collecter de l'expérience dans ces conditions pour les derniers instants.

Au cumul des temps, le huitième chrono de ces EL2 ne permet pas à Jack Miller de se ménager une place directe pour la Q2 : les frères Espargaró et Danilo Petrucci, qu'il a pourtant devancés cet après-midi, ont maintenu leur meilleure marque établie en EL1.