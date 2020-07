EL2 - Les Petronas en tête, mais bridées par la chaleur

Les 22 pilotes MotoGP ont repris la piste pour 45 minutes d'essais supplémentaires, après une mise en jambe qui, ce matin, a rapidement fait oublier les mois de retard de cette saison 2020.

En ce début d'après-midi, le mercure a dépassé les 30°C dans l'air andalou et les données de Michelin parlent d'elles-mêmes, avec 54 à 56°C au sol enregistrés durant cette séance, contre 35°C ce matin. Plusieurs options de monte pneumatique auront été aperçues d'une machine à l'autre, mais il semblerait que le choix d'un pneu hard à l'avant associé à un soft à l'arrière soit prédominant, solution optimale pour des pilotes en quête de grip à l'arrière mais de soutien à l'avant.

Bridé ce matin par une pénalité l'empêchant de participer aux 20 premières minutes de la séance, Fabio Quartararo n'a pas tardé à partir en chasse du chrono cet après-midi. Le jeune Français a pris la tête du classement dans son troisième tour, premier pilote à atteindre les 1'38 en ce début d'EL2. En gagnant plus de quatre dixièmes dans le tour suivant, il a fixé la référence à 1'38"152, un chrono destiné à longuement résister.

Jusqu'à la conclusion de la séance, il resterait le seul à avoir amélioré son temps par rapport à ce matin, mais cela n'allait toutefois pas suffire à le placer dans le top 10 du classement combiné, celui qui demain matin, à l'issue des EL3, garantira l'accession directe à la Q2. Rappelons en effet que, lors des EL1, cette zone de sauvetage s'étendait entre un chrono de 1'37"350 pour le leader et de 1'37"923 pour le dixième.

Les frères Márquez au sol

Au terme des dix premières minutes, Álex Márquez a mordu la poussière. Piégé dans le virage 8, il était le premier pilote à partir à la faute depuis l'entame de ce Grand Prix. Quelques instants plus tard, Franco Morbidelli réalisait une embardée dans le bac à gravier, mais évitait la correctionnelle et parvenait à rejoindre la piste. Le pilote Petronas occupait à cet instant la troisième place, derrière deux des plus jeunes pilotes du plateau, Quartararo et Bagnaia.

Marc Márquez s'est rapidement mêlé à ce petit groupe, se hissant à la deuxième place, à deux dixièmes de Quartararo. À la mi-séance, le Champion du monde en titre chutait cependant à son tour, dans le lent virage 2. Comme son frère cadet, il s'est relevé sans mal après avoir trouvé la limite et a pu poursuivre sa préparation.

Andrea Dovizioso a profité de cette phase de la séance pour s'inviter dans le trio de tête avec un chrono de 1'38"614, devançant alors d'un cheveu la Ducati satellite de Pecco Bagnaia, toujours solidement installée dans la partie haute du classement. À seulement quelques centièmes, Morbidelli et Viñales représentaient Yamaha derrière eux.

Dans les dernières minutes, quelques attaques ont permis d'apporter de petites retouches à ce classement, à commencer par celle du rookie Brad Binder, passé au troisième rang en 1'38"250. Dans la foulée, Morbidelli a délogé son coéquipier de la première place avec un nouveau temps de référence de 1'38"152. Derrière eux, Pol Espargaró prenait la cinquième position (1'38"372), devant Cal Crutchlow, Maverick Viñales et Johann Zarco.

Dovizioso et Bagnaia complètent le top 10 de cette séance. Il faut descendre aux 14e et 16e positions pour trouver trace des deux Suzuki, concentrées sur la distance et non la performance pure durant ces EL2. Aleix Espargaró, sur l'Aprilia, occupe quant à lui la 15e position et Valentino Rossi seulement la 20e. On notera que le #46 a rencontré ce matin un problème d'usure de son pneu arrière comparable aux soucis qui le poursuivent depuis maintenant plusieurs saisons, sur lequel Yamaha travaille actuellement.

Le classement combiné des deux séances du jour reste quasiment inchangé par rapport à la hiérarchie qui s'est établie lors des EL1, seul Quartararo ayant pu abaisser son chrono. La chaleur ne l'a toutefois pas aidé à en tirer profit, puisqu'il n'est que 15e ce jour. L'accession directe à la Q2 se jouera donc demain matin, lors des EL3 au programme à partir de 9h55.

GP d'Espagne - Essais Libres 2