EL3 - Márquez retrouve la première place sur une piste humide

Après une séance sur piste sèche vendredi après-midi, les averses de la nuit ont contraint les pilotes à débuter leur journée au Mans sur un circuit humide, et il pleuvait encore au moment d'entamer la séance. Les températures étaient à nouveau très fraiches, avec 13°C dans l'air et seulement 7°C sur la piste, et ces conditions ne permettaient évidemment pas d'améliorer les chronos et donc de modifier le top 10 au cumul des séances, synonyme d'accession directe à la Q2.

Prendre la piste était néanmoins utile pour les pilotes, afin de préparer des qualifications et une course qui pourraient également être troublées par les averses. Álex Rins était en tête après les premiers tours de chaque leader, avec un chrono en 1'48"807, à plus de 15 secondes des temps réalisés vendredi après-midi. Franco Morbidelli a fait mieux mais Rins a immédiatement repris l'avantage, avec une seconde d'avance sur le représentant du team Petronas.

Les pilotes ont pris leur marques et amélioré les chronos tour après tour. Rins a abaissé la référence et Miguel Oliveira s'est rapproché à 0"001, avant que Franco Morbidelli puis Danilo Petrucci se portent en tête, le pilote Tech 3 étant l'un des rares à rouler avec la version medium des pneus pluie, la majorité du plateau ayant opté pour les tendres, plus faciles à faire monter en température. Joan Mir et Jack Miller se sont plusieurs fois échangés la première place. Le dernier mot est revenu au pilote australien, qui a encore amélioré le premier secteur dans le tour suivant, avant de tomber à La Chapelle. Miller a voulu remonter sur sa Ducati mais il n'a finalement pas pu repartir.

Après le cap de la mi-séance, il ne pleuvait plus mais la piste restait très humide. Marc Márquez s'est emparé de la première place, avec deux pneus pluie medium, repoussant la référence de Miller à près d'une seconde. Mir et Maverick Viñales se sont vite intercalés entre les deux hommes. Márquez a légèrement amélioré son chrono dans le tour suivant, et Mir est venu se rapprocher à 0"062

Miguel Oliveira a pris le pouvoir avec un chrono de 1'42"508, toujours à une dizaine de secondes des performances sur piste sèche. Le Portugais aurait pu faire mieux dans le tour suivant sans une petite erreur mais il a finalement pu améliorer son temps un tour plus tard. Marc Márquez a repris le pouvoir, tandis que Lorenzo Savadori, déjà performant sous la pluie vendredi matin, a pris une impressionnante troisième place, en profitant de la roue d'Oliveira. Toujours à l'attaque, le pilote KTM est revenu à 0"003 de Márquez, tandis que Savadori s'est rapproché à 0"072.

Grâce à une trajectoire de plus en plus sèche, Oliveira a repris la tête mais Savadori l'a immédiatement battu, faisant mieux de 0"108. Márquez a répliqué et pris un net avantage, mesuré à 0"613. Le chrono du pilote Repsol Honda est resté invaincu, menant ainsi sa première séance d'essais depuis son retour en MotoGP, même s'il avait déjà réalisé le meilleur temps de la Q1 à Portimão, où ne figuraient pas les pilotes les plus rapides du week-end. Le Catalan a devancé l'inattendu Savadori.

Auteur de plusieurs erreurs qui l'avaient privé d'un bon temps, Pecco Bagnaia est finalement remonté au troisième rang en toute fin de séance. Le leader du championnat a devancé Miguel Oliveira, Pol Espargaró, Johann Zarco et les pilotes Suzuki, Joan Mir et Álex Rins. Après Jack Miller, Iker Lecuona a été le seul pilote à partir à la faute, en perdant le contrôle de sa KTM au virage 3, mais cela ne l'a pas empêché de réaliser le neuvième temps.

Aleix Espargaró a pris la 13e place. Touché par un problème technique, le pilote Aprilia n'a pas terminé son premier tour en piste, préférant regagner son garage au plus vite. Les Yamaha sont toutes distancées : Maverick Viñales s'est contenté du 16e temps, devant Franco Morbidelli, victime d'un étrange incident en fin de séance. L'Italien a voulu se préparer à un changement de moto mais il est tombé avant de pouvoir monter sur la seconde. Avec un genou visiblement endolori, il a eu besoin de l'aide de ses mécaniciens pour se relever et regagner sa place dans le garage.

Satisfait de ses sensations mais pas de ses performances sous la pluie vendredi, Fabio Quartararo n'a jamais été un candidat aux premières places dans cette séance. Seulement 12e après la première série de tours, le Français n'a réalisé que la 19e performance, devant Jack Miller, qui n'a plus été vu en piste après sa chute, et Valentino Rossi.

Sans amélioration possible des chronos dans cette séance, le leader du championnat, Pecco Bagnaia, devra passer par la Q1, où il affrontera notamment les pilotes Suzuki et Aleix Espargaró pour les deux dernières places en Q2. Avant cette séance, l'ensemble du plateau disputera les EL4 à 13h30.

GP de France - Essais Libres 3

