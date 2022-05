EL4 - Bagnaia mène une séance perturbée par la pluie

Si la pluie était annoncée pour les qualifications, c'est sur le sec que la dernière séance d'essais libres MotoGP a démarré au Mugello, avec un ciel toutefois très sombre. Avec 30 degrés dans l'air et 44 degrés en piste, les conditions étaient moins chaudes qu'hier mais restaient bien plus élevées que ce qui est attendu demain pour la course.

Leader des EL3 ce matin, Pecco Bagnaia a repris sa position dès le premier tour lancé de ces EL4 en réalisant un chrono de 1'47"322 devant Jack Miller, Álex Rins, Brad Binder et Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo rentrait pour sa part à son box.

Le pilote Ducati a amélioré son meilleur temps, le faisant passer à 1'46"614, tandis que Bezzecchi remontait au second rang, devant Marc Márquez, qui avait besoin de faire des kilomètres afin de trouver des solutions. L'Espagnol a en effet terminé 21e ce matin et devra passer par la Q1.

Enea Bastianini a élargi puis chuté dans le virage 15, tandis que quelques instants plus tard, la pluie se mettait à tomber, obligeant l'intégralité du plateau à rentrer. Seulement dix minutes s'étaient alors écoulées depuis le début de la séance. Bagnaia menait toujours devant Bezzecchi et Márquez, tandis que Miguel Oliveira et Jack Miller complétaient le top 5. Johann Zarco était 14e.

Son coéquipier Jorge Martín s'est vu attribuer une pénalité en raison d'un comportement jugé irresponsable lors des EL3. De son côté, Darryn Binder devra effectuer un Long Lap en course en raison de sa chute survenue sous drapeau jaune, également lors des EL3.

À six minutes de la fin de la séance, une partie du plateau a repris la piste, tandis que l'autre a préféré rester au box. C'est le cas de Fabio Quartararo, qui a terminé la séance dernier et sans chrono.

Le classement est resté figé et Pecco Bagnaia a donc terminé en tête de cette séance qui n'aura pas permis aux pilotes de véritablement rouler. Tout va se jouer désormais en qualifications. Rendez-vous à 14h10 pour le début de la Q1 !

GP d'Italie - MotoGP - EL4