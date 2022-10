EL4 - Johann Zarco premier d'un triplé Ducati

C'est à nouveau sous un ciel bleu que les pilotes ont disputé cette séance consacrée à la préparation de la course, la température de l'asphalte atteignant les 43°C, posant ainsi un défi dans la gestion des pneus. Les choix ont varié entre medium et tendre à l'arrière, tandis que le medium a été privilégié à l'avant, même si Marc Márquez et Miguel Oliveira ont fait figure d'exception avec le dur.

Ducati a vite affiché un rythme impressionnant et la première place a plusieurs fois changé de mains entre Jack Miller et Jorge Martín. Les pilotes Aprilia ont une nouvelle fois eu du mal à jouer le top 10 et comme dans la matinée, le langage corporel de Maverick Viñales sur sa machine trahissait son agacement après chaque petite erreur.

Johann Zarco a pris le pouvoir au cap de la mi-séance, 0"024 devant Jack Miller, que le Français a ensuite repoussé à 0"109. Ducati occupait alors les quatre premières places, avec Marco Bezzecchi troisième devant Jorge Martín. Brad Binder est finalement remonté au quatrième rang mais la marque italienne a quand même signé un triplé, les autres positions étant restées inchangées à l'avant.

Franco Morbidelli a signé le sixième temps devant son coéquipier chez Yamaha, Fabio Quartararo, tandis qu'Álex Rins, Enea Bastianini et Miguel Oliveira ont complété le top 10. Marc Márquez a signé le 12e temps devant Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró. Viñales s'est contenté de la 16e place.

Absent en EL3 en raison de douleurs à l'estomac, Raúl Fernández n'a bouclé que quatre tours et sa présence en qualifications, disputées juste après cette séance, reste incertaine. On retrouvera Marc Márquez, Aleix Espargaró et Maverick Viñales parmi les candidats aux deux places encore libres en Q2.

GP de Thaïlande - MotoGP - EL4