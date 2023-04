Essais 2 - Aprilia s'offre un doublé, Quartararo reste distancé

La deuxième séance d'essais du Grand Prix d'Argentine a débuté par un regard soulagé vers le ciel pour certains, et notamment Fabio Quartararo. Seulement 15e après la séance d'ouverture, le Français devait compter sur une piste sèche cet après-midi pour espérer améliorer son chrono et chercher à se placer dans le top 10, synonyme de qualification directe pour la Q2.

En évidente difficulté ce matin, le Français a repris la piste avec des réglages différents ce matin, en quête de plus de stabilité en entrée comme en sortie de virage. Dès son sixième tour, la Yamaha #20 rééditait son chrono de la première séance, puis Quartararo a terminé ce premier run en faisant son entrée parmi les cinq premiers de cette séance, avec un temps de 1'39"954. Sa progression au fil des tours était encourageante, mais il n'était pourtant toujours que 13e au classement combiné à ce stade et la route était encore bien longue...

En haut du tableau, c'est à nouveau Aprilia qui a pris les rênes, avec un premier tour en 1'39 bouclé par Aleix Espargaró dès les premières minutes de la séance. Ducati était bien sûr dans le coup, Luca Marini et Jorge Martín en tête. On a aussi rapidement vu les KTM officielles de Jack Miller et Brad Binder, tout de suite passés sous la barre des 1'40 et donc plus rapides qu'ils ne l'ont été ce matin, sans pour autant réussir à accéder au top 10 des temps cumulés en ce début de séance. Qu'à cela ne tienne, c'était fait avec un sacré style pour l'Australien !

Lui aussi en danger après son 11e chrono ce matin, Álex Rins a bondi à la cinquième place des temps cumulés lorsqu'il a bouclé un tour en 1'39"603 à la fin du premier quart d'heure. Rares étaient à ce stade ceux qui avaient amélioré leur performance matinale, et la progression du pilote LCR repoussait alors Pecco Bagnaia hors du top 10. Le pilote Ducati n'a cependant pas tardé à réagir, avec un temps presque identique à celui de Rins.

Les chronos avaient bien du mal à s'abaisser en comparaison de la première séance, et pourtant le classement combiné était plus compact que jamais, à l'exception d'un Maverick Viñales toujours leader avec près de trois dixièmes d'avance sur le deuxième, Aleix Espargaró. Entre le #41 et Marco Bezzecchi, 11e, on ne comptait en effet que deux dixièmes, et ils étaient six pilotes à afficher un meilleur temps de 1'39"6 !

Il fallait pourtant trouver la clé et tout le monde s'y est attelé durant le time attack, long et intense comme le veut l'enjeu particulièrement important qu'a pris la journée du vendredi désormais. C'est Jorge Martín qui l'a lancé à 17 minutes de la conclusion de la séance. Le pilote Pramac a bouclé un tour en 1'39"137, le meilleur à ce stade de la journée. Et il n'en est pas resté là, puisque la Ducati #89 a immédiatement enfoncé le clou en 1'39"092. Aleix Espargaró puis Pecco Bagnaia ont fait mieux tour à tour, le pilote Ducati atteignant en premier la zone des 1'38.

Maverick Viñales était resté jusqu'alors à une demi-seconde de son temps de ce matin mais il a trouvé à son tour la clé pour une amélioration. Et voilà qu'en l'espace de cinq minutes à peine, l'intégralité du fameux top 10 se composait de chronos neufs. Tout était à refaire pour ceux qui avaient réussi à sauver leur place ce matin.

Pecco Bagnaia

Il était encore bien trop tôt pour que le temps de Bagnaia soit à l'abri. Viñales, puis Bezzecchi se sont chargés d'améliorer cette référence pendant que le Champion du monde en titre passait par son stand. Le chrono du pilote VR46 a résisté un peu plus, jusqu'à ce qu'Aleix Espargaró boucle un tour en 1'38"518.

C'était désormais la référence finale de cette séance. Le vainqueur du Grand Prix d'Argentine 2022 n'a plus été rejoint en haut de la feuille des temps et c'est son coéquipier Maverick Viñales qui s'est installé au deuxième rang pour offrir un beau doublé à Aprilia. Les deux pilotes VR46 se sont positionnés juste derrière, suivis par d'autres Ducati, celles de Johann Zarco et Jorge Martín encadrant la GP23 officielle de Pecco Bagnaia.

Déjà en vue ce matin, Takaaki Nakagami et Franco Morbidelli n'ont pas démérité durant cette deuxième séance et ils ont réussi à confirmer leur place dans le top 10. Quant à la dixième position, elle est revenue à celui qui en était passé tout près pendant la première séance, Álex Rins. Pourtant, le pilote LCR a eu sacrément chaud, puisqu'à trois minutes de la fin il avait dégringolé au dernier rang. Lui qui menait la séance un peu plus tôt, il a finalement réussi à se hisser dans la hiérarchie in extremis.

Son ancien coéquipier Joan Mir a lui aussi occupé la dernière place, et il a même eu beaucoup de mal à s'en détacher. Il s'est finalement propulsé à la 11e position à quelques minutes de la fin, mais sans pouvoir faire mieux par la suite. Insuffisant donc pour se qualifier directement pour la Q2. Et il en va de même pour les pilotes KTM, qui n'ont pas trouvé la clé cet après-midi, mais aussi pour Fabio Quartararo, qui doit se contenter d'une 14e position loin de ses attentes. Tous devront en passer par la Q1 demain pour tenter d'y décrocher l'un des deux tickets de repêchage en jeu.

On signalera enfin la chute d'Augusto Fernández, seul pilote Tech3 présent ce week-end en l'absence de Pol Espargaró. Le rookie a été piégé dans le virage 1 à la fin du premier quart d'heure de cette séance. Remonté en selle, il s'est classé avant-dernier, à une seconde seulement du meilleur temps.

