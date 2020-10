Quartararo ne se voit pas en remplaçant de Rossi

On ne remplace pas Valentino Rossi, on lui succède ! C'est dans cet état d'esprit que Fabio Quartararo s'apprête à rejoindre l'équipe Yamaha factory en 2021, tandis que Rossi fera le chemin inverse et roulera pour le team Petronas, ce qui a été confirmé durant le week-end du Grand Prix de Catalogne.

Quartararo, qui a repris la tête du championnat après sa victoire à Barcelone, estime que "personne" ne peut toucher au statut de Rossi chez Yamaha. Il ne se voit pas en remplaçant de l'Italien, vainqueur de quatre de ses sept titres en MotoGP avec Yamaha et actuellement dans sa 15e saison avec la marque japonaise. Quartararo ne s'attendait pas à rejoindre l'équipe officielle si vite.

"J’ai été assez surpris parce que le choix a été fait assez vite, en début d’année", a expliqué le leader du championnat dans une interview exclusive avec Motorsport.com. "Même à la fin de l’année dernière. Mais c’est bien. [Je suis] très content que Yamaha croie en moi pour leur équipe dans les deux prochaines années. Ce sera étrange d’avoir la moto de Vale. Pas sa place, sa moto. Donc [je suis] très heureux, mais nous devons rester concentrés sur cette année pour bien aborder les Grands Prix."

"J'ai le sentiment que je ne peux pas le remplacer, parce que Valentino est Valentino. Je prends sa moto, évidemment ce sera une nouvelle moto. Mais je ne prends pas sa place. Sa place est toujours là, parce qu’il a écrit l’histoire avec Yamaha. Je pense qu’ils ont passé près de dix ans ensemble. J’estime que personne ne peut toucher à la place de Valentino et que je prends juste sa moto. Sa place restera toujours là."

Les propos de Quartararo se confirment dans le statut particulier dont Rossi bénéficiera chez SRT en 2021. Il va rester un pilote officiel de Yamaha, placé dans le team Petronas. Rossi recevra ainsi le même équipement que Quartararo et Maverick Viñales dans l'équipe officielle.

Rossi espérait conserver son équipe, ce qui ne sera pas possible. Il sera cependant accompagné de plusieurs membres clés : son chef mécanicien, David Muñoz, son responsable de l'électronique, Matteo Flamigni, et son coach personnel, Idalio Gavira. Son contrat ne porte que sur une saison puisque Yamaha n'a pas encore d'accord avec l'équipe SRT pour 2022, mais une prolongation sera discutée en cours de saison en 2021.

Propos recueillis par Lewis Duncan