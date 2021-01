Fausto Gresini dans un état stable

Hospitalisé fin décembre après avoir contracté le COVID-19 peu avant Noël, Fausto Gresini se trouve aujourd'hui dans un état stable. L'hôpital de Bologne dans lequel il a été transféré après sa prise en charge initiale à Imola en a informé la presse ce lundi matin, dans une brève déclaration qui fait toujours état de la gravité de la situation.

"Les conditions de santé générales de Fausto Gresini, bien qu'encore graves, sont stables", explique Nicola Cilloni, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maggiore Carlo Alberto Pizzardi de Bologne, en Italie.

Comme indiqué en fin de semaine dernière lorsqu'une légère amélioration a été constatée, l'ancien pilote a été sorti du coma artificiel dans lequel il avait été placé. "Les médicaments ont été suspendus, bien qu'il soit encore sédaté et relié à un respirateur artificiel afin de suffisamment alimenter le sang en oxygène", souligne le médecin. "Des radios seront réalisées dans les prochains jours afin de contrôler l'évolution de la maladie."

L'équipe Gresini a officialisé la semaine dernière la maladie de son patron, âgé de 59 ans, expliquant qu'il avait contracté le COVID-19 peu avant Noël et qu'après une période d'isolement à son domicile il avait dû être hospitalisé le 27 décembre à Imola, puis transféré le 30 décembre à Bologne dans un service spécialisé.

Double Champion du monde 125cc dans les années 1980, Fausto Gresini est depuis 1997 à la tête de l'une des équipes privées les plus emblématiques des Grands Prix, actuellement engagée dans les trois catégories. Soutien du programme officiel Aprilia depuis 2015 en MotoGP, le team a annoncé son intention de retrouver son indépendance à partir de 2022 et s'est d'ores et déjà engagé jusqu'en 2026 en prolongeant son accord avec le MotoGP au-delà de l'échéance fixée à la fin de la saison à venir.