Le Grand Prix en Inde confirmé par le MotoGP

La MotoGP va bel et bien organiser un Grand Prix en Inde. Révélé il y a quelques jours, le projet a été confirmé par la Dorna, en charge de l'aspect commercial du championnat, et par FairStreet Sports, le promoteur de l'épreuve, ce mercredi au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à New Delhi.

Le protocole d'accord signé porte sur l'organisation d'une épreuve pendant sept saisons. Cette course, officiellement nommée Grand Prix de Bharat, se disputera sur le circuit de Buddh, déjà visité par la Formule 1 pour trois courses de 2011 à 2013. Le tracé pourrait en revanche être légèrement différent, une version du circuit destinée aux motos ayant été prévue dès sa construction.

Le GP de Bharat pourrait intégrer le calendrier 2023 du MotoGP mais la Dorna n'a pas confirmé la moindre date. La saison 2024 représente probablement une échéance plus réaliste puisque la publication du calendrier 2023 est imminente et que certains détails restent à régler, notamment l'accord final de l'État d'Uttar Pradesh et le ministre des sports indien. Une confirmation est néanmoins attendue sous peu.

Pour Carlos Ezpeleta, grand patron de la Dorna, l'accord passé avec l'Inde était une "évidence." Le Grand Prix de Bharat va en effet permettre au MotoGP de renforcer sa présence sur le continent asiatique, l'Indonésie ayant déjà rejoint le Japon et la Thaïlande au calendrier. Le championnat multiplie les projets sur de nouveaux marchés en ce moment puisqu'un Grand Prix d'Arabie saoudite a été annoncé au début du mois, à une date qui reste elle aussi à définir.

L'Inde a tenté une première fois de faire son entrée sur la scène mondiale des sports mécaniques au début des années 2010 avec les trois éditions du Grand Prix d'Inde en Formule 1 et un projet avec le WorldSBK, finalement annulé en raison de "difficultés opérationnelles." Les nouvelles courses se multiplient puisque la Formule E se rendra dans le pays pour la première fois en février 2023, dans les rues d'Hyderabad.