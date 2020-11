GP du Portugal MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Retardée de quatre mois, la saison MotoGP nous a laissés en apnée depuis son coup d'envoi, au mois de juillet. Treize manches ont d'ores et déjà pu se tenir (14 pour les catégories Moto2 et Moto3, qui avaient pu courir au Qatar avant que le coronavirus ne stoppe les compétitions), et c'est avec un Champion du monde déjà couronné que le paddock se rend cette semaine à son dernier rendez-vous, qui est en l'occurrence une toute nouvelle épreuve.

Après le retour du Grand Prix d'Europe, célébré en début de mois, c'est celui du Portugal qui réintègre le calendrier MotoGP, une annonce intervenue en complément du reste de l'agenda afin d'enrichir la saison. Après une première édition en 1987, mais organisée en Espagne, à Jarama, le Grand Prix du Portugal a tenu une place stable au programme entre 2000 et 2012. Toutes ces courses s'étaient en revanche disputées à Estoril, et la visite à Portimão sera une grande première.

Le circuit de l'Algarve, connu par les pilotes du WorldSBK, a déjà accueilli un nouveau Grand Prix de Formule 1 il y a un mois, épreuve qui restera dans l'Histoire puisque l'on y a vu Lewis Hamilton dépasser le nombre de victoires de Michael Schumacher. Les autorités portugaises ont toutefois tapé du poing sur la table après cet événement, dont l'organisation jugée "inacceptable" a conduit à l'instauration d'un huis-clos pour le Grand Prix MotoGP, alors que 50'000 spectateurs étaient attendus.

Malgré l'absence de public, les pilotes espèrent à présent profiter d'une belle finale, sur un circuit qu'ils ont eu l'opportunité de découvrir lors d'un roulage au mois d'octobre, effectué pour la plupart d'entre eux au guidon de motos de route compte tenu des restrictions sur les tests. La piste leur avait toutefois paru très impressionnante, avec le virage 1 en particulier était jugé potentiellement dangereux.

Les horaires

Le programme du week-end se distinguera par deux particularités. D'abord, les essais de vendredi seront rallongés (deux séances de 1h10 au lieu de 45 minutes) afin d'offrir aux pilotes la possibilité de prendre leurs marques sur une piste qu'ils ne connaissent pratiquement pas. Par ailleurs, il faudra compter une heure de décalage entre le Portugal et la France : le départ de la course MotoGP sera donc donné dimanche à 14h heure locale, 15h heure de Paris.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix du Portugal ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. La course MotoGP sera diffusée en direct sur Canal+, et toutes les autres séances ainsi que les course Moto2 et Moto3 seront proposées par Canal+ Décalé.

Guide circuit

L'excitation à l'approche de cette finale de la saison est renforcée par le fait que les MotoGP vont découvrir un nouveau circuit, faisant de ce Grand Prix un véritable saut dans l'inconnu. La piste de Portimão se distingue notamment par son dénivelé, mais aussi plusieurs freinages particulièrement appuyés. Ces deux paramètres se mixent dans la ligne droite de près d'un kilomètre, véritable toboggan qui mène les pilotes au virage 1, le tout avec des pointes attendues à environ 325 km/h pour ensuite aborder la plus grosse décélération du circuit.

Lors du test du mois d'octobre, les pilotes d'essais des six constructeurs engagés en MotoGP, ainsi que les pilotes de course Aprilia, ont pu arpenter la piste, récemment resurfacée, au guidon de leurs prototypes et avec les pneus utilisés en compétition, ce qui a permis à Michelin de recueillir d'importantes données afin de parfaire sa préparation. Toutefois, compte tenu du manque d'expérience sur place, l'allocation pneumatique sera renforcée, avec quatre gommes proposées au lieu de trois. À l'avant comme à l'arrière, outre le soft et le medium, la différence se fera à chaque fois sur le hard. Tous les pneus avant sont en effet symétriques, mais une version asymétrique est proposée, avec un côté droit plus dur. À l'arrière, c'est l'inverse : les pneus seront asymétriques, sauf le deuxième hard proposé.

Longueur de la piste 4,592 km Largeur de la piste 18 m Virages 6 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 969 m Distance de la course MotoGP 114,80 km (25 tours) Pole position à gauche Construction 2008

Météo - Attention aux humeurs de l'océan

Ce dernier Grand Prix de la saison se n'annonce pas des plus beaux côté météo. À proximité immédiate de l'Océan Atlantique, le circuit risque de subir sa mauvaise humeur automnale, car les prévisions anticipent un week-end perturbé par les averses, tantôt la nuit, tantôt la journée (notamment samedi). Difficile d'avoir une idée claire des conditions en avance. Seul paramètre stable prévu, les températures : 12°C le matin et 18°C l'après-midi sont annoncés pour chacun des trois jours.

