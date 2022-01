Gresini Racing a présenté sa Ducati pour 2022

Le bal des présentations officielles 2022 en MotoGP a été lancé ! Le team Gresini est le premier à dévoiler des images de sa machine pour la saison à venir, dans le cadre d'un événement officiel organisé depuis son usine de Faenza, en Italie, lors duquel était présente Nadia Padovani, responsable de l'écurie.

La nouvelle livrée de Gresini fait la part belle à un bleu largement majoritaire et "inhabituel" – selon les propres mots du designer de la livrée Aldo Drudi – ainsi qu'au rouge de Ducati.

L'équipe fondée par Fausto Gresini ouvre un nouveau chapitre important de son histoire, 25 ans après sa création par le double Champion du monde de la catégorie 125cc. Ces dernières années, l'équipe italienne, pilier du MotoGP, soutenait le programme Aprilia, mais elle s'en est dissociée pour retrouver son statut de structure indépendante, au moins au cours des cinq prochaines années.

Gresini s'est associé à Ducati pour entamer ce nouveau cycle, décidé par son fondateur peu avant qu'il ne soit infecté par le COVID, auquel il a succombé début 2021. L'équipe vient donc renforcer l'armada du constructeur italien, qui représentera cette saison le tiers du plateau MotoGP, et elle alignera deux jeunes pilotes transalpins.

D'un côté, Enea Bastianini tentera de confirmer ses débuts très prometteurs de 2021. De l'autre, un rookie, Fabio Di Giannantonio, venu du Moto2. Tous deux connaissent déjà les troupes de Faenza, ayant déjà couru sous la direction de Gresini par le passé.

"Nous présentons finalement un projet auquel nous croyons fermement et pour lequel nous avons travaillé sans relâche l'année dernière", a déclaré Nadia Padovani. "Nous sommes très motivés et nous avons fini par être le premier team MotoGP à faire sa présentation ; de plus, je trouve nos motos magnifiques, et j'espère que tout le monde les aimera aussi."

"J'aime à penser que Fausto nous regarde d'en haut et qu'il est fier de sa famille. Il n'y a presque aucune distinction entre les familles naturelles et les familles de travail, nous ne faisons qu'un. Je dois dire que j'ai vu Diggia et Enea en grande forme et impatients de commencer : nous avons pour objectif de faire partie des protagonistes et de nous montrer parfois au parc fermé."

Calendrier des présentations MotoGP à ce jour

Équipe Date Lieu WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Pramac Racing 2 février Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février Sepang Repsol Honda Team 8 février En ligne Ducati Lenovo Team ? Red Bull KTM Factory Racing ? Aprilia Racing ? LCR Honda ? Tech3 KTM Factory Racing ? VR46 Racing Team ?