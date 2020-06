L'AMA réclame 4 ans de suspension pour Iannone

Disqualifié des deux derniers Grands Prix de 2019 et surtout suspendu depuis décembre, Andrea Iannone n'est pas encore sorti d'affaire. Car s'il se bat pour que sa sanction soit levée par le Tribunal arbitral du sport, le pilote italien doit aussi faire face à une autre menace, celle d'une réclamation déposée par l'Agence mondiale antidopage.

Le TAS a en effet fait savoir aujourd'hui qu'il prenait acte de l'appel interjeté par le pilote italien, mais aussi d'un autre appel en provenance cette fois de l'AMA. Ces deux réclamations portent sur la décision rendue par la Cour disciplinaire internationale de la FIM le 31 mars, qui condamne Andrea Iannone à une suspension de 18 mois pour avoir été contrôlé positif à une substance interdite lors du Grand Prix de Malaisie, au mois de novembre. Cette interdiction de prendre part aux compétitions prend effet au 17 décembre, date de publication du résultat du test, et s'étend donc jusqu'en juin 2021.

Iannone s'est toujours défendu d'avoir commis un acte délibéré et a appuyé sa défense sur le fait qu'il aurait ingéré la substance prohibée à son insu, par le biais d'une viande contaminée consommée alors qu'il se trouvait en Asie et qu'il prenait ses repas dans des hôtels et des restaurants. Il a par conséquent fait appel auprès du TAS en réclamant la levée de la suspension qui lui a été infligée. L'AMA fait toutefois une demande opposée : elle réclame que la sanction infligée au pilote soit alourdie et que sa suspension s'étende sur quatre ans.

La procédure va désormais suivre son cours, cependant le TAS indique qu'aucune date d'audience n'a pour l'heure été fixée. Le temps joue toutefois contre Andrea Iannone, alors que la reprise du MotoGP devrait s'effectuer le 15 juillet avec un premier test officiel post-confinement, puis un premier Grand Prix dans la foulée à Jerez. Aprilia, qui a plusieurs fois assuré son pilote de son soutien, a pour le moment prolongé le contrat de son coéquipier, Aleix Espargaró, pour deux ans supplémentaires, sans officialiser la suite de son engagement avec l'Italien.