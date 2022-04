Jack Miller négocie son retour chez LCR Honda

D'après les informations de Motorsport.com, Jack Miller négocie son retour dans l'équipe LCR Honda pour la saison prochaine. Si les discussions devaient aboutir, cela signifierait que le pilote australien retrouverait le clan Honda en 2023, après avoir couru ces cinq dernières années au guidon d'une Ducati, d'abord dans l'équipe satellite Pramac de 2018 à 2020, puis au sein du team d'usine depuis l'an dernier.

Dans un entretien avec Motorsport.com il y a deux semaines à Austin, Miller admettait être dans le flou quant à son avenir avec la marque italienne et avoir interprété ces derniers mois que Borgo Panigale n'avait pas l'intention de prolonger son contrat au-delà de 2022. Cela l'a poussé à chercher des alternatives.

Après avoir fêté au Texas son premier podium de la saison, Miller a affirmé qu'il ne serait pas opposé à l'idée de retourner dans le team Pramac si les portes de l'équipe officielle Ducati devaient lui être fermées, sachant pertinemment que Jorge Martín et Enea Bastianini se disputent sa place. Mais, dans le même temps, il a lancé d'autres pistes. L'une d'elles porterait sur son retour chez Honda, via le team LCR.

Il retrouverait ainsi la marque et l'équipe avec lesquelles il a fait ses débuts en MotoGP, lui qui avait fait le grand saut directement depuis le Moto3 en 2015. Il avait alors couru un an dans l'équipe de Lucio Cecchinello avant de rejoindre une autre structure partenaire du HRC, le team Marc VDS, avec laquelle il avait décroché sa première victoire en 2016.

Un line-up entièrement renouvelé chez LCR ?

LCR traverse une période délicate en raison en raison des performances discrètes d'Álex Márquez et Takaaki Nakagami ces deux dernières années. Tous deux sont toujours en quête d'un premier podium avec LCR, aucun pilote satellite Honda n'étant parvenu à monter sur la boîte depuis Cal Crutchlow au Grand Prix d'Australie 2019, et ceux de l'Espagnol ayant été conquis dans l'équipe officielle.

On savait Takaaki Nakagami en danger, le pilote japonais ayant admis se sentir sous pression avec le début des courses européennes compte tenu de son manque de réussite et du profil intéressant de son compatriote Ai Ogura, actuellement deuxième du Moto2. Mais, à moins que la tendance ne change dans les prochains mois, LCR pourrait même complètement renouveler son line-up pour 2023. La marge de manœuvre de Nakagami pour défendre son guidon commence à être mince, et Álex Márquez est à son tour menacé par le rapprochement entre l'équipe de Lucio Cecchinello et Jack Miller.

Il faut rappeler que le LCR se base sur deux plans de sponsorisation distincts, l'un qui voit Idemitsu appuyer la présence d'un pilote japonais et l'autre qui est soutenu par Castrol et Givi, deux marques qui se réjouiraient de l'arrivée de Miller.