Le réveil de KTM : "95% des gens pensaient que ça serait de la merde !"

Le Grand Prix du Portugal a globalement confirmé la hiérarchie qui se dessinait après les tests hivernaux, avec des Ducati dominatrices emmenées par Pecco Bagnaia et des Aprilia en embuscade, tandis que Marc Márquez et Fabio Quartararo ont été les seuls à porter des Honda et Yamaha qui doivent encore progresser. La seule véritable surprise est venue de KTM : plus que discrète pendant les tests de Sepang et Portimão, la marque autrichienne a finalement été au rendez-vous tout au long du week-end.

Jack Miller a signé le meilleur temps vendredi, à sa propre surprise, et a confirmé en qualifications et pendant la course sprint, terminée au quatrième rang après avoir occupé la première place pendant un tour. Dimanche, c'est Brad Binder qui a été le mieux placé des pilotes KTM. Bien que diminué par une gêne au cou et à l'épaule après une chute pendant les essais de pré-saison, le Sud-Africain a réalisé un début de course étincelant, passant de la 14e place sur la grille à la cinquième après trois tours. Quatrième à l'entame de la dernière boucle, il n'a pas pu contenir Johann Zarco et Álex Márquez mais a pris une belle sixième place.

"C'était plutôt bon", a résumé Binder, qui a lutté contre la douleur : "J'ai souffert tout le week-end. C'était extrêmement dur, simplement pour être à l'aise sur la moto. J'ai très mal mais [dimanche] l'équipe a fait de gros progrès sur ma moto. J'avais beaucoup plus de confiance et j'ai pu voir l'arrivée. Les cinq derniers tours étaient extrêmement durs mais je suis content des progrès effectués. Je pense que l'on pourra progresser en Argentine."

Hors du top 10 à l'arrivée de la course sprint, Brad Binder a franchi un cap avant la course principale, aidé par les réglages de Jack Miller : "Ça aide beaucoup d'avoir Jack comme coéquipier. On était dans les derniers [samedi] et on a pu voir où je pouvais progresser puis faire des changements. J'étais beaucoup plus performant en course donc on va essayer de comprendre comment être à 100% [en Argentine] et si on peut le faire, je suis sûr que ça sera bien mieux."

KTM était dans la lutte pour la quatrième place à Portimão

Miller a de son côté passé l'essentiel de la course de dimanche dans le top 5, occupant même la troisième place dans les premiers tours. La recrue de KTM a payé une petite erreur derrière Álex Márquez et a fait les frais de la remontée de Johann Zarco en fin d'épreuve, ce qui l'a fait dégringoler à la septième position dans le dernier tour.

"On a eu un bon week-end", a résumé l'Australien, regrettant d'avoir fini à la queue du groupe qui jouait la quatrième position : "Je mentirais si je me disais satisfait d'une septième place, simplement parce qu'on était dans le groupe de tête pendant longtemps et que je pensais pouvoir garder ce rythme. C'est de ma faute, j'ai fait une petite erreur à dix tours de la fin, peut-être un peu plus. J'ai manqué un rapport au virage 5 et ça a permis à Álex Márquez de passer."

De gros progrès depuis les tests hivernaux

Malgré les positions perdues en fin de course, KTM a quitté Portimão à la troisième place des championnats des équipes et des constructeurs, une performance inattendue après les tests hivernaux pour les observateurs mais pas tant en interne. Jack Miller savait que la RC16 valait mieux que ce qu'elle avait montré avant ce premier Grand Prix de l'année.

"[Les journalistes] et 95% des gens sur internet pensaient que ça serait de la merde !", s'amusait-il à l'arrivée de la course sprint, estimant qu'il ne s'est "rien" passé de spécial et que KTM a simplement fait son travail ces dernières semaines : "Au final, les tests sont les tests et la course est la course. On est là pour ça. Je ne suis pas un pilote d'essais, je suis un compétiteur, je ne vais pas risquer ma vie pendant un test alors qu'il y a une course dix jours plus tard. Je connaissais les points forts de la moto, je connaissais les points faibles de la moto et les ingénieurs ont pu travailler dans la direction que je voulais après les tests."

Miller a néanmoins reconnu qu'il n'était "pas extrêmement heureux après le test" et que KTM a réalisé d'"énorme progrès", que ce soit dans la maniabilité de sa moto ou dans les performances sur un tour, en travaillant notamment sur l'électronique. Après l'arrivée du Grand Prix, il s'est également dit "agréablement surpris" par l'état de ses pneus.

"Les mecs ont énormément travaillé. Je pourrais dire que je suis une légende et que ça ne tient qu'à moi mais ce n'est pas le cas. Je suis juste l'idiot qui monte sur [la moto] et j'explique mes problèmes. Les ingénieurs ont fait un travail fantastique, on a une superbe équipe qui travaille. Ils se cassent le cul, les années précédentes aussi. Heureusement pour moi, grâce à mon expérience, et ces ingénieurs qui m'ont suivi de Ducati pour transformer mon charabia en réalité, ça s'est très bien passé."

Jack Miller

Miller a néanmoins constaté certaines limites de sa KTM en ligne droite face à la Ducati : "On a une bonne puissance, je sortais bien du dernier virage mais en vitesse de pointe, en fond de cinquième, surtout avec le vent de la face que l'on avait, on perdait beaucoup de temps. On sentait presque une baisse de régime en sortant de l'aspiration, quand on se retrouvait avec le champ libre. Je suis quand même content d'avoir pris des points dans les deux courses, d'avoir évité des manœuvres dangereuses, évité les soucis, et d'avoir accompli ces tours."

Le bilan de ce premier week-end de compétition de l'année est en effet satisfaisant pour Jack Miller, qui espère avoir trouvé une base efficace pour l'ensemble de la saison : "Je croise les doigts mais je pense vraiment que la stratégie que l'on a mise en place, ce qu'on fait sur l'électronique et le châssis, fonctionneront aussi pour les prochaines courses."

"Je pense que le premier week-end de course a été réussi", a résumé Miller. "On repart avec des points. Ce n'est rien par rapport à Pecco [Bagnaia] mais il c'est une longue saison, il reste 40 courses."

