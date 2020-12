Márquez va être traité pour une infection sur son bras fracturé

Jeudi, Marc Márquez a été opéré pour la troisième fois de son humérus droit, fracturé dans une chute à Jerez en ouverture de la saison, et qui l'a privé de toutes les autres courses au programme cette année. Cette intervention chirurgicale longue de huit heures avait pour but de réaliser une greffe osseuse, avec un prélèvement sur son pelvis, et de remplacer la plaque présente sur son l'os.

L'opération s'est déroulée comme les médecins l'avaient prévu et deux jours plus tard, Honda a annoncé qu'aucune complication n'est à relever. La firme japonaise a cependant donné de nouveaux détails sur l'état du bras de Márquez, révélant qu'une infection a été identifiée, et que le pilote va devoir subir un traitement pendant plusieurs semaines.

"La situation clinique postopératoire de Marc Márquez a été jugée satisfaisante par son équipe médicale à l'Hôpital Ruber Internacional, à Madrid", annonce Honda dans un communiqué. "Cependant, les cultures réalisées durant l'opération pour la pseudarthrose ont confirmé qu'une infection se trouvait dans la fracture, ce qui verra Márquez subir un traitement antibiotique spécifique au cours des prochaines semaines. Márquez va rester à l'Hôpital Ruber Internacional de Madrid."

Marc Márquez a été opéré pour la première fois deux jours après sa chute à Jerez. Une seconde opération a été nécessaire deux semaines plus tard, quand la plaque sur son humérus s'est brisée, et Márquez a reconnu pour la première fois cette semaine que cette complication était une conséquence d'une tentative "précipitée" de retour à la compétition, quatre jours seulement après l'opération initiale. Le #93 avait fait 18 tours en Essais Libres 3 avant de renoncer, la douleur étant trop présente.

Honda n'a toujours fixé aucune échéance pour le retour à la compétition de Marc Márquez. Selon plusieurs experts, la lourde opération effectuée jeudi pourrait prolonger la convalescence du #93 de six mois supplémentaires et le contraindre à manquer le début de la saison 2021, prévue pour le 25 mars au Qatar.

En cas d'absence prolongée, il n'est pas certain que Stefan Bradl, le pilote d'essais de Honda, assurera à nouveau l'intérim puisque des rumeurs ont évoqué un retour dans l'équipe d'Andrea Dovizioso, libre après avoir décidé de quitter Ducati et de prendre une année sabbatique en 2021. Le pilote italien a assuré qu'aucun accord n'avait été conclu avec Honda.