Mir encore 2e : "Il m'a manqué un tour pour reprendre Fabio !"

Sur le podium pour la quatrième fois en cinq courses, Joan Mir réaffirme son statut d'homme fort du moment, et pourtant la victoire continue de lui échapper. Particulièrement impressionnant en fin de course, le pilote Suzuki sait qu'une nouvelle fois il n'est pas passé loin au vu de cette supériorité qu'il a affichée lorsque ses adversaires arrivaient au bout de ce qu'ils pouvaient obtenir de leurs pneus dans les conditions très délicates de cette course.

Sans se laisser aucunement envahir par la frustration, Mir analyse une performance à laquelle il n'a manqué qu'une qualification un peu plus pimpante, car en course c'est en se heurtant durant 15 tours à Jack Miller puis en voyant le drapeau à damier s'abaisser au moment où il fondait sur Fabio Quartararo que la victoire lui a échappé. En attendant, il est désormais deuxième du championnat, à huit points du leader et peut être serein tant ce succès semble n'être qu'une question de semaines pour lui.

Encore une très belle performance de ta part ! Comment te sens-tu ?

Franchement, on a fait une très bonne course aujourd'hui. C'est dommage, parce qu'il m'a manqué un tour ! J'ai vu que le rythme de Fabio baissait beaucoup et j'étais plus rapide que lui dans les derniers tours, mais c'était trop juste. Ça n'était pas le jour, mais c'est un autre podium et je suis super content. Je suis très content aussi pour l'équipe, parce qu'ils font un travail incroyable et les deux Suzuki sont sur le podium, c'est très spécial pour nous. Il faut continuer à travailler et à suivre cette voie, la victoire est toute proche !

Tu dois être ravi de cette nouvelle deuxième place, ton troisième podium consécutif et le quatrième en cinq courses. Comment s'est passée la course ?

Je suis super content de cette course. Je pense qu'on a fait du très bon travail tout le week-end dans l'optique de la course. On savait que notre point fort principal n'était pas le tour lancé et on a donné le maximum en qualifs. Ce n'est jamais facile de partir huitième et au début de la course j'ai essayé de récupérer beaucoup de places sans me mettre dans trop de problèmes. Ensuite, je me suis trouvé derrière Jack et le groupe de tête poussait très fort. Ils étaient super forts dans la première partie de la course.

À la mi-course, j'ai commencé à me sentir mieux, à combler mon retard. Je me suis senti super bien, j'ai vu que beaucoup de pilotes étaient en difficulté avec le pneu arrière. Nous aussi, mais pas autant qu'eux. Je suis passé tout près de reprendre Fabio, mais il a fait du très bon boulot. Il a poussé sa moto et ses pneus au maximum et aujourd'hui il était clairement plus rapide que nous.

Jack est toujours très difficile à dépasser. J'ai perdu quelques secondes avec lui et ça m'a probablement coûté la victoire. Joan Mir

Tu t'es rapidement porté en cinquième position en partant huitième, puis tu as un temps été bloqué derrière Jack Miller. Étais-tu inquiet à ce moment-là, ou bien plutôt convaincu que la course tournerait à ton avantage ?

Quand on est derrière Jack, il est toujours très difficile de le dépasser, et encore plus dans les premiers tours de la course. J'ai perdu quelques secondes avec lui et ça m'a probablement coûté la victoire, mais je n'ai rien pu faire. Il a joué sa carte, il était super rapide au début de la course et ensuite il a eu beaucoup de mal avec ses pneus. J'ai plutôt été super doux au début, j'ai beaucoup économisé mes pneus. Je n'avais que ça à l'esprit, et quand j'ai vu que tout le monde connaissait une baisse j'en avais un peu plus qu'eux. Et puis c'est aussi que je n'étais pas aussi rapide qu'eux au début.

Cette course montre peut-être à quel point il est important de bien se qualifier. Si tu étais parti de la deuxième ligne, aurais-tu pu profiter des difficultés de Fabio à la fin ?

Si j'avais été devant Miller par exemple dans les premiers tours, je n'aurais pas perdu tout le temps que j'ai perdu à le dépasser, et c'est sûr que ça aurait fait la différence pour pouvoir gagner aujourd'hui. Bref, c'est comme ça. Il faut améliorer les qualifications, c'est quelque chose que nous savons déjà et nous travaillons là-dessus.

Les conditions de la course ont été assez difficiles et personne n'avait encore fait 24 tours dans ces conditions. Comment ça s'est passé, sachant que tu ne savais pas à quoi t'attendre ?

Ce qui était difficile à comprendre, c'est que quand on suivait quelqu'un le pneu avant chauffait un peu et on pouvait alors mieux piloter dans les virages à gauche, mais quand il n'y avait plus personne devant, le pneu avant commençait à refroidir un peu et il me manquait alors un peu de sensations, surtout sur le côté gauche. Dans le virage 2, je me suis fait de sérieuses chaleurs, mais ça a été le cas pour tout le monde.

On savait déjà qu'ici les pneus connaitraient une grosse baisse. J'avais pu parcourir la distance de la course avec les mêmes pneus en EL4 et j'avais vu qu'à la fin j'étais en 1'41"1 haut et 1'42, alors je me suis dit que je pouvais être rapide. Je savais qu'on aurait tous des difficultés à la fin de la course et je m'attendais plus au moins à ce que la course se passe comme ça.

Avec Benjamin Vinel