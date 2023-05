Oliveira est remonté sur sa MotoGP : "C'était très inconfortable"

Il y a quelques jours, déjà, Miguel Oliveira avait exprimé ses doutes quant à sa capacité à reprendre la compétition lors du Grand Prix d'Italie qui se tiendra du 9 au 11 juin au Mugello. Mais plus l'échéance approche, plus il semble se faire à l'idée qu'il lui faudra encore patienter un peu.

Dimanche, le pilote RNF participait à la journée événementielle Aprilia All Stars, à Misano, et il en a profité pour remonter sur sa RS-GP. Les sensations n'ont cependant pas été au rendez-vous et cela le fait douter de sa capacité à faire son retour sur la grille dans quelques jours, où le niveau d'effort requis sera bien plus important.

"Ça va bien. Après, il est certain qu'il n'est pas facile de guérir une épaule mais on fait de notre mieux, avec mon kiné, pour que mon épaule retrouve un bon niveau de performance", a expliqué Miguel Oliveira au site officiel du MotoGP en marge de ce rendez-vous annuel lors duquel Aprilia réunit ses pilotes, passés et présents.

"J'ai fait quelques tours sur la MotoGP, juste pour les fans, sans pousser, mais je me suis senti encore très inconfortable sur la moto. Je ne sais pas si je serai en mesure de courir au Mugello, mais je vais attendre la semaine du Grand Prix pour voir si je le peux ou non", a précisé le pilote portugais.

"Je veux revenir à 100% et être compétitif, c'est mon principal objectif. Ce sera dur parce qu'à chaque course qu'on manque, on perd le rythme et il faut que je revienne dans des conditions sûres et sans penser aux blessures. Ce sera mon objectif. Mon approche dépendra de comment je me sentirai avec mon corps. Je veux être à 100%."

C'était la première fois qu'Oliveira pilotait sa MotoGP depuis sa chute au départ du Grand Prix d'Espagne, survenue il y a un mois jour pour jour. Un accident dans lequel il a subi une luxation de l'épaule gauche ainsi qu'une petite fracture de l'humérus et une lésion ligamenteuse, et qui lui a déjà fait manquer le Grand Prix de France, où il a été remplacé par Lorenzo Savadori. Blessé une première fois lors de l'épreuve de Portimão, Oliveira ronge son frein, alors qu'il est persuadé de pouvoir se montrer performant sur l'Aprilia.

"Je sais que je peux obtenir de bons résultats. Pour le moment, c'est assez dur et c'est dommage que je ne puisse pas faire plus de courses le dimanche, parce que je sais que le résultat serait au rendez-vous. Mais il faut aller de l'avant et voir le positif. Les chutes que j'ai eues auraient pu être un peu plus graves alors j'en tire le positif. Il faudra revenir et retrouver le rythme que j'avais avant pour revenir au top."

Le bras de Fernández va mieux

Son coéquipier, Raúl Fernández, était lui aussi absent des courses au Mans, il y a un peu plus de deux semaines, alors qu'il venait d'être opéré pour un arm-pump. S'il avait pris la piste le vendredi, il avait sans surprise renoncé à la suite du week-end tant son bras était encore enflé et douloureux. Aujourd'hui, après un peu de repos, le jeune pilote espagnol semble aller bien mieux.

"Je suis très content de l'état de mon bras à présent", a-t-il expliqué, alors qu'il suit des soins à Madrid. "Ça s'améliore jour après jour. C'est important pour moi parce qu'il faut que je me remette bien pour le Mugello et que je ne pense plus à mon bras. Pendant toute cette première partie de l'année, ça a été très difficile de gérer mon bras."

"Je vais déjà essayer d'être à 100% et de ne pas avoir de problèmes, et je vais essayer de me battre pour un bon résultat parce qu'on en a le potentiel. Je ne pense en tout cas pas tellement au résultat, mais à prendre du plaisir sur la moto et à faire de mon mieux", a ajouté Fernández, dont toute la première partie de championnat a été gâchée par ces problèmes à l'avant-bras.