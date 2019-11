Puig "désolé de n'avoir pu aider plus" Lorenzo

Parmi les personnes ayant rendu hommage à Jorge Lorenzo à l'annonce de sa retraite, Alberto Puig, team manager de l'équipe Repsol Honda, est peut-être celui qui l'a côtoyé de près le moins longtemps. Mais celui qui a accompagné l'ascension de Dani Pedrosa au sommet puis qui a été aux premières loges des récents succès de Marc Márquez a pu, tout au long de cette année 2019 très difficile pour le quintuple Champion du monde, découvrir le côté humain de Jorge Lorenzo. Un trait de personnalité qui n'est pas forcément décelé par le plus grand nombre, mais qui est ce qui a le plus marqué l'ancien pilote tout au long de la saison.

"Premièrement, je dois dire que j'ai rencontré beaucoup de top pilotes dans ma vie, dans mon travail en tant que directeur d'équipe. Je dois dire, et je le dis avec tous mes sentiments, que Jorge agissait comme une personne entière à 100%. Au-delà de la vision que les gens peuvent avoir de lui, c'est un vrai gentleman, et c'est un très bon gars, qui sait apprécier ce que les gens font pour lui, et il en est vraiment reconnaissant. Un champion avec cette caractéristique, c'est difficile à trouver", assure le team manager.

Puig a également signalé l'élégance de l'entourage du champion espagnol, quand l'heure d'annoncer la retraite a sonné : "Malheureusement, les choses n'ont pas fonctionné entre lui et Honda. Mais personnellement, je dois dire que j'ai été très impressionné par son humanité, et sa reconnaissance envers les personnes autour de lui. Je dois donc le remercier de ce fair-play. Et je dois aussi dire que son manager a été très correct dans sa façon de gérer la situation. J'ai vraiment été impressionné par sa façon de gérer cela, c'était une décision courageuse."

Alberto Puig conservera tout de même quelques regrets de la façon dont s'est déroulée l'association entre Jorge Lorenzo et Honda. Pointée comme une véritable dream team, l'équipe composée de Márquez et Lorenzo est en lutte pour le titre par équipes ce week-end, mais quasi exclusivement grâce à la saison incroyable du #93, alors que le #99 a vécu une année plus que difficile qui a précipité son départ. Puig accepte sa part de responsabilité dans la situation.

"Je suis juste triste de ne pas avoir pu plus l'aider, d'une certaine façon. Tous les pilotes que j'ai essayé de soutenir, pour une raison ou pour une autre, ont toujours réussi à obtenir des succès, en partie dus à leur potentiel, mais aussi à l'aide qu'on leur a apportée. Dans ce cas, cela n'a pas été possible, et j'en suis désolé."