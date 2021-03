Qualifs - Bagnaia au rendez-vous avec une pole record !

On attendait les Ducati, et on attendait des records : on a eu les deux à Losail pour les premières qualifications de la saison MotoGP !

Nakagami et Mir battent les rookies

À 20h heure locale, c'est sous les projecteurs de Losail que s'est élancée la première séance de qualifications de la saison MotoGP. Les temps établis vendredi en essais libres n'ayant pas pu être abaissés en début d'après-midi pendant les EL3, les 12 pilotes figurant en dehors du top 10 hier soir ont dû en passer par la Q1, un premier quart d'heure mettant en jeu deux tickets de repêchage pour la phase finale de la séance.

Au premier tour lancé, c'est le rookie Jorge Martín qui s'est porté en tête du classement, avec un temps de 1'53"840. La Ducati du pilote espagnol affichait alors deux dixièmes de marge sur son plus proche poursuivant, à savoir Joan Mir sur la Suzuki. Le Champion du monde en titre a toutefois répliqué sans tarder pour se porter à son tour en tête, en 1'53"765. Seuls 0"075 séparaient donc les deux hommes à leur retour au stand pour chausser un pneu neuf, et les écarts derrière eux étaient également réduits, laissant une vraie chance à des hommes comme Takaaki Nakagami, Álex Márquez ou encore Enea Bastianini.

Et, à la relance, c'est justement Bastianini qui s'est porté en tête avec un temps de 1'53"733. Mir a réussi à répliquer, reprenant les commandes pour cinq petits millièmes. Lorsque le drapeau à damier a été brandi, Nakagami et Martín étaient lancés dans un dernier tour à gros potentiel, le pilote Pramac installé dans la roue de la Honda. L'attaque a toutefois tourné court pour l'Espagnol, parti à la faute, alors que le Japonais a pour sa part réussi à passer de la quatrième à la première place in extremis. Avec un chrono de 1'53"577, Nakagami a finalement battu de 0"151 Joan Mir, lui aussi qualifié pour la Q2.

Pour ses premières qualifs en MotoGP, Bastianini a échoué à seulement cinq millièmes de la Q2, avec en poche la meilleure place qu'occupera un rookie sur la grille de départ puisqu'il s'élancera de la 13e position devant Martín. Luca Marini partira quant à lui de la 18e position et Lorenzo Savadori 22e.

La véritable déception de ces qualifications se trouve du côté de KTM. Comme pressenti, ces qualifications se sont révélées particulièrement complexes pour les RC16. La plus rapide d'entre elles a été celle de Miguel Oliveira, qui a obtenu la 15e place sur la grille. Brad Binder, Danilo Petrucci et Iker Lecuona partageront quant à eux la septième ligne.

Nouveau record pour Bagnaia

Une fois passé cet apéritif, il restait à se battre pour le véritable enjeu de cette soirée, la pole position. Et, dès l'entame de la Q2, Pecco Bagnaia a non seulement pris les commandes, mais aussi battu au passage le record absolu de la piste avec un chrono de 1'53"273. Lui qui avait prévenu les journalistes que les vitesses atteintes ce samedi étonneraient tout le monde, il était bel et bien au rendez-vous et n'avait d'ailleurs pas dit son dernier mot.

Dans la foulée du chrono établi par le pilote Ducati, le record sur le tour a immédiatement été abaissé, d'abord par Jack Miller (1'53"215), puis par Fabio Quartararo (1'53"038). Le Français avait donc l'avantage après la première salve de tours lancés, interrompue comme d'habitude par un rapide passage par les stands.

Au retour des pilotes en piste, la fenêtre des 1'52 était désormais attendue d'un instant à l'autre. Et c'est dans l'escarcelle de Pecco Bagnaia qu'est tombé le nouveau record, l'Italien repassant en tête en 1'52"772 à l'entrée dans la dernière minute de la séance. Personne ne parviendrait ensuite à faire mieux et Bagnaia s'est donc octroyé la première pole position de sa carrière en MotoGP. Cette nouvelle référence qui lui appartient désormais vient s'ajouter au record de V-max battu en EL4 avec, rappelons-le, une première au-dessus de la barre des 360 km/h, à mettre au profit de Johann Zarco !

Dans la roue de son élève à la VR46 Riders Academy, Valentino Rossi s'est propulsé sur la première ligne provisoire, les deux hommes encadrant à cet instant Fabio Quartararo. Dans sa dernière tentative, Maverick Viñales a toutefois délogé son ancien coéquipier de la première ligne en s'emparant de la troisième place et c'est ainsi qu'a été verrouillé le top 3.

Miller et Zarco, très attendus, n'ont pas pu se mêler à cette lutte pour la pole position et ils s'élanceront de la deuxième ligne, derrière le #46. Franco Morbidelli partira quant à lui septième, devant Aleix Espargaró et Álex Rins. Joan Mir a, lui, glissé au dixième rang dans la seconde moitié de la séance et partira devant Takaaki Nakagami et Pol Espargaró.

