Qualifs - Quartararo en pole à domicile, son adversaire Mir mal placé

Q1 - Les Italiens de Ducati passent, grosse désillusion pour Mir

C’est avec 20 minutes de retard que débute la Q1, suite au drapeau rouge provoqué par la casse moteur de Miguel Oliveira lors des Essais Libres 4. Avec une température d’une vingtaine de degrés, les pilotes optent sans surprise pour des pneus tendres, à l’avant comme à l’arrière.

Danilo Petrucci est le premier pilote à réaliser un temps. Joan Mir, obligé de passer par cette séance après une chute en Essais Libres 3, prend vite l’avantage sur le pilote du team Pramac. Alex Márquez est le premier à passer en dessous des 1’33, avant que Takaaki Nakagami ne prenne l’avantage. Petrucci reprend la tête mais son remplaçant chez Ducati en 2021, Pecco Bagnaia, s’empare ensuite de la première place.

Les pilotes repassent aux stands pour chausser un pneu tendre neuf à l’arrière. À un peu plus de deux minutes de la fin de la séance, Petrucci est le premier du week-end à franchir la barre des 1’32, avec un temps de 1’31"952. Joan Mir prend ensuite la deuxième place, synonyme d’une qualification en Q2 cruciale pour ses espoirs de lutte contre Quartararo en course et au championnat. Mais dans la dernière minute de la séance, Bagnaia puis Nakagami passent devant le deuxième du championnat, pour qui le Grand Prix de dimanche s'annonce donc très difficile.

Dans les derniers instants de la séance, Brad Binder perd tout espoir avec sa seconde chute du week-end au virage du Musée, forçant ainsi Mir à lever le pied. Aucun pilote ne pourra inquiéter Petrucci et Bagnaia, qui décrochent leur sésame pour la Q2.

Takaaki Nakagami conserve la troisième place, synonyme de 13e position sur la grille de départ, devant Mir, le grand perdant de cette Q1. Son équipier chez Suzuki, Álex Rins, victime d'une chute en Essais Libres 4, sera seulement 16e sur la grille.

GP de France – MotoGP – Q1

Q2 - Quartararo invincible !

Fabio Quartararo, dominateur dans les deux séances d’essais de la journée, et l’ensemble des pilotes Yamaha, auteurs d’un quadruplé en EL4, font figure de favoris pour la Q2. Tous les pilotes optent à nouveau pour un duo de pneus tendres dès le début de la séance.

Franco Morbidelli répond aux attentes placées dans les pilotes Yamaha en réalisant la première référence, en 1’32’’393. Fabio Quartararo n’est que sixième après sa première tentative mais le Français s'empare de la tête grâce à son deuxième tour rapide. Les pilotes Yamaha occupent brièvement les quatre premières places mais Pecco Bagnaia reste sur son bon rythme de la Q1 et remonte au deuxième rang. Quartararo augmente son avance dans le tour suivant, alors que Bagnaia s'agace face à Miguel Oliveira, à qui il reproche d'avoir été gêné. L'Italien reste le seul pilote à moins d'un dixième de Quartararo.

Franco Morbidelli et Maverick Viñales, alors troisième et quatrième, sont les premiers à repasser aux stands pour changer de pneus. De nombreux protagonistes peinent à améliorer leur temps au début de ce deuxième relais. Andrea Dovizioso fait exception et remonte au deuxième rang, à 0''082 de la référence établie par Quartararo. Pendant un temps, il semble même que l'Italien est en mesure de signer une pole surprise au Mans !

C'est néanmoins Cal Crutchlow qui crée la surprise à moins d'une minute du terme de la séance, en s'emparant de la deuxième place. Jack Miller, leader sur une piste séchante en Essais Libres 3, prend la tête à son tour et se place sous les meilleurs auspices pour signer la pole. Mais sous le drapeau à damier, Quartararo reprend son temps pour 0''222, avec un solide chrono de 1'31''315, imbattable.

Le Français sera en pole à domicile, comme Johann Zarco il y a deux ans. Quartararo devance deux pilotes Ducati : Miller et un Petrucci auteur d'un bon temps en fin de séance. Crutchlow devra finalement se contenter d'une place en deuxième ligne, quatrième devant Viñales et Dovizioso. Johann Zarco a réalisé le neuvième temps. Valentino Rossi, 10e, déçoit, tout comme Morbidelli, seulement 11e.

GP de France – MotoGP – Q2