Qualifs - Pol Espargaró s'offre sa première pole avec Honda

Après plusieurs courses difficiles, Pol Espargaró a profité de conditions favorables pour renouer avec la pole à Silverstone. Il a ainsi mis fin à une série de 14 courses sans pole pour Honda, la plus longue période de disette de la marque depuis la création de la structure actuelle en 1982.

Zarco et Rins profitent de la chute de Bastianini

Álex Rins et Miguel Oliveira se sont vite emparé des deux premières places synonymes d'accession à la Q2. Johann Zarco faisait partie des pilotes contraints de passer par cette séance de repêchage mais il n'était que neuvième après un premier tour à vitesse modérée.

Enea Bastianini a créé la surprise en prenant la tête, tandis que Zarco est remonté à la deuxième place, à 0"187 de l'Italien. Rins n'était plus que troisième à la fin du premier relais, devant Danilo Petrucci, Luca Marini et Miguel Oliveira. Álex Márquez n'avait pas de chrono à l'issu de son run à cause de passages hors des limites de la piste.

Les pilotes ont repris la piste mais leur premier tour n'a pas été comptabilisé en raison d'un drapeau jaune provoqué par Bastianini, victime d'une chute au virage 12. Ils n'avaient donc plus qu'une tentative pour arracher leur place en Q2. Rins est remonté à la première place et Zarco l'a immédiatement battu, égalant le chrono de Jack Miller dans la matinée. Le vainqueur de la dernière édition du GP de Grande-Bretagne, il y a deux ans, et le Français ont ainsi obtenu leur ticket pour la Q2.

Après sa chute, Bastianini devra se contenter de la 13e place sur la grille, devant son coéquipier, Marini. Cal Crutchlow, remplaçant de Maverick Viñales chez Yamaha, ne sera que 19e, devant un Miguel Oliveira en grande difficulté ce samedi. Le débutant Jake Dixon, qui fait ses débuts en MotoGP sur la Yamaha d'un Franco Morbidelli encore convalescent, a conclu le classement.

Espargaró bat les pilotes Ducati et Quartararo

Fabio Quartararo et les pilotes Ducati ont été les premiers à s'illustrer. Quartararo s'est vite porter en tête avec un chrono de 1'58"990, devant Pecco Bagnaia et Jack Miller, tandis que les autres pilotes étaient repoussés à plus d'une seconde. Pol Espargaró s'est intercalé entre les deux représentants de Borgo Panigale. Jorge Martín est remonté au deuxième rang mais Bagnaia l'a battu, restant à 0"270 d'un Quartararo qui a préféré regagner son garage après un seul tour rapide.

À l'issue de ce premier relais, Quartararo devançait donc Bagnaia, Martín, Pol Espargaró et Jack Miller. Aleix Espargaró était le dernier pilote à moins d'une seconde du leader, devant Joan Mir. Johann Zarco occupait la 11e position, sans avoir fait un véritable tour rapide, devant Marc Márquez, revenu dans son box sans chrono à son actif.

Les pilotes ont repris la piste pour un deuxième relais. Pol Espargaró s'est emparé de la première place avant d'être battu par Martín, auteur d'un incroyable chrono de 1'58"008... ensuite annulé puisque le Madrilène a coupé la chicane du virage 8. Bagnaia est remonté au deuxième rang tandis que Quartararo a amélioré son chrono mais pas sa position.

Pol Espargaró sera en pole pour la première fois depuis son arrivée chez Honda, confirmant les bonnes performances vues vendredi. Les conditions fraîches lui offrent un niveau d'adhérence qui lui convient, l'asphalte n'ayant atteint que 25°C dans cette séance. L'Espagnol devancera Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo sur la grille. Jorge Martín s'élancera finalement de la quatrième place devant Marc Márquez et Aleix Espargaró, seul représentant d'Aprilia après le forfait de Lorenzo Savadori.

Jack Miller a réalisé le septième temps devant Valentino Rossi et Johann Zarco, absent des deux premières lignes pour la première fois de la saison. Les pilotes Suzuki seront en quatrième ligne, avec Álex Rins devant Joan Mir. Brad Binder a conclu cette Q1.

GP de Grande-Bretagne - Q2

GP de Grande-Bretagne - Q1