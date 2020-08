Qualifs - Viñales place Yamaha en pole en Autriche !

Épargné par la pluie, mais pas par la tempête venue du clan Ducati en fin de matinée, le MotoGP a joué sa quatrième qualification de la saison sur le Red Bull Ring. À la clé, la première pole position de Maverick Viñales cette année.

Zarco et Rossi sauvés en Q1

Après des essais libres perturbés par la pluie, quelques prétendants à une place à l'avant de la grille de départ devaient en passer par la Q1, premier quart d'heure mettant en jeu les deux derniers tickets d'accès à la phase finale des qualifications.

C'était le cas notamment de Johann Zarco, sorti du top 10 ce matin, et le Français ne s'est pas fait prier. Quatrième des EL4 juste avant de s'élancer dans ces qualifs, il a placé sa Ducati du team Avintia au sommet de la feuille des temps dès le début, avec un premier chrono de référence de 1'23"865 qui, à la mi-séance, lui donnait une large marge sur ses adversaires.

Deuxième à ce stade, Danilo Petrucci pointait en effet à plus de quatre dixièmes, alors que Valentino Rossi n'avait que 18 millièmes de déficit sur cette deuxième place salvatrice lorsqu'il a rejoint son stand pour monter un pneu neuf. Même s'il semblait bloqué par un Petrucci prêt à défendre bec et ongle sa position, les efforts du pilote Yamaha allaient le mener à la Q2.

Le pilote Ducati retiendra cependant qu'il aurait mérité sa place, et il a signifié son mécontentement de manière très virulente à Aleix Espargaró pour l'avoir gêné, alors que l'Espagnol, qui semblait attendre une roue, s'est positionné entre Rossi et Petrucci, bloquant dès lors ce dernier.

S'il a pu se rapprocher à un dixième de Johann Zarco, Petrucci n'a rien pu faire pour résister au chrono de 1'23"891 finalement obtenu par Rossi. Un chrono salvateur pour le #46, qui allait dans la foulée accompagner Johann Zarco, à l'abri à la première place, en Q2.

Pour cinq centièmes, Petrucci a donc échoué à accéder à la Q2. Il partagera la cinquième ligne de la grille avec Aleix Espargaró et Cal Crutchlow. Iker Lecuona s'est quant à lui mis en évidence avec une solide séance, récompensée par le sixième temps. Le jeune pilote Tech3 a ainsi devancé Brad Binder, vainqueur du dernier Grand Prix en date, et un autre rookie, Alex Márquez. Les dernières places de la grille ont été attribuées à Bradl, Smith, Rabat et Pirro.

Dovizioso et Espargaró en 2e ligne

Ils étaient désormais 12 à s'élancer en chasse du chrono pour tenter de décrocher la pole position du Grand Prix d'Autriche, mais les nuages menaçants n'auguraient rien de bon. Cela, ajouté au risque de perdre un bon tour en fin de séance en cas d'apparition des drapeaux jaunes, a poussé les prétendants à la pole à se lancer immédiatement dans un time attack potentiellement déterminant

On a ainsi pu voir Fabio Quartararo se positionner en tête avec un chrono 1'23"787, bientôt amélioré par Maverick Viñales en 1'23"694. Yamaha dominait ce début de séance, devant les Suzuki et la Ducati de Jack Miller, alors que les deux favoris du week-end, Andrea Dovizioso et Pol Espargaró, devaient se contenter de la sixième et de la septième places après cette première salve, déjà frénétique.

Au retour en piste après le changement de pneu, Franco Morbidelli s'est porté dans le trio de tête, mais on a surtout vu Viñales obtenir d'emblée une amélioration de son temps confirmant son leadership en 1'23"643. Le pilote espagnol a rapidement vu sa première place contestée, Andrea Dovizioso obtenant un temps de 1'23"618 que Viñales a toutefois immédiatement amélioré en 1'23"450.

Fabio Quartararo et Pol Espargaró se sont chargés de faire rétrograder Andrea Dovizioso alors que celui-ci était lancé dans un autre tour rapide. Il n'allait toutefois obtenir qu'un temps de 1'23"606, synonyme de remontée à la troisième place, pas exactement ce qu'il visait. Son effort était terminé et il devait abandonner la lutte pour la pole.

La première place de Viñales semblait tenir bon, cependant Miller a lancé un dernier assaut, qui l'a propulsé de la sixième à la deuxième position, se chargeant de repousser Dovizioso en deuxième ligne. Quartararo quant à lui, en a été quitte pour la troisième place.

À l'instar de Dovizioso, Pol Espargaró a vu son ultime tentative se révéler vaine et le pilote KTM s'élancera donc de la cinquième place. Tous deux devancent un Joan Mir auteur d'une solide séance. La troisième ligne accueillera Morbidelli, Rins et Zarco, alors que Nakagami a signé le dixième temps de ces qualifications, devant Oliveira et Rossi.

Grand Prix d'Autriche - Q2

Grand Prix d'Autriche - Q1