Qualifs - Zarco s'offre une pole position record à Silverstone !

Pour la deuxième fois cette saison, Johann Zarco s'élancera de la pole position. Classé de la première à la quatrième place de chacune des séances auxquelles il a pris part depuis le début du week-end à Silverstone, le pilote français a établi pendant les qualifications un nouveau record absolu pour la piste anglaise.

Une Q1 dominée par Bastianini

C'est un autre pilote du groupe Ducati, Enea Bastianini, qui a donné le ton durant la première partie de ces qualifications, où deux tickets de repêchage étaient en jeu pour atteindre la Q2. L'Italien a pris les commandes avec un temps de 1'58"804, longtemps invaincu durant cette courte séance. Il faut dire que les écarts étaient initialement très marqués dans la partie haute du classement, si bien que Miguel Oliveira, malgré trois dixièmes et demi de retard, semblait lui-même à l'abri à la deuxième place.

La hiérarchie a pourtant changé dans les derniers instants. Brad Binder a gâché la fête de son coéquipier en se propulsant de la cinquième à la deuxième place, juste avant que le rookie Fabio Di Giannantonio se hisse au troisième rang, n'échouant qu'à 16 millièmes de la KTM. Dans le même temps, Bastianini enfonçait le clou pour définitivement confirmer son passage en Q2, avec un chrono de 1'58"609.

Contrairement à Bastianini et Di Giannantonio, Brad Binder, Oliveira et Marco Bezzecchi (descendu à la huitième place) avaient encore la possibilité de tenter une dernière attaque. Celle-ci s'est avérée vaine pour le Sud-Africain, dans l'incapacité d'améliorer son chrono, mais ce fut en revanche une réussite pour ses deux adversaires, qui ont saisi leur chance.

La deuxième place est ainsi revenue à Bezzecchi alors qu'Oliveira a réussi à se hisser au troisième rang, faisant redescendre Binder et Di Giannantonio d'un cran. Remy Gardner a lui aussi amélioré son temps dans son dernier tour, mais pour obtenir le sixième rang, synonyme de 16e position sur la grille de départ, à une demi-seconde du meilleur temps.

On retiendra également de cette courte séance une chute sans gravité pour Álex Márquez, parti à la faute dans le virage 8 à la mi-séance, après un rapide mano a mano contre Marco Bezzecchi qui semble l'avoir décontenancé.

GP de Grande-Bretagne - MotoGP - Q1

Espargaró héroïque, Zarco impressionnant

Quelques minutes plus tard, à l'entame de la phase finale de ces qualifications, tous les regards se portaient vers le stand Aprilia, où Aleix Espargaró avait repris sa place. Une heure après la violente chute dont il a été victime en EL4, et après un passage express au centre médical où toute fracture a été exclue, le pilote espagnol était de retour sur sa moto, boitillant pour y monter mais bien décidé à se lancer à l'assaut du chrono pour se qualifier au mieux en vue de la course.

Touché aux deux pieds, et particulièrement le droit, il avait été appelé à la prudence par Massimo Rivola, mais l'administrateur délégué d'Aprilia Racing apparaissait résigné. "Nous avons un accord, s'il ne se sent pas bien ce n'est pas le jour pour jouer les héros et il vaudra mieux qu'il rentre et qu'il parte de la position que nous pourrions obtenir [la 12e place au plus bas, ndlr]. J'espère qu'il va respecter notre accord, car ce serait à son avantage !" commentait le responsable italien au micro du site officiel, admettant ne pas être très à l'aise face à la situation.

Espargaró l'a d'abord rassuré, bouclant son premier tour lancé en 1'59"910, l'un des plus lents à ce stade. Plus lent surtout de la marque initiale d'un Jorge Martín visiblement en grande forme puisqu'auteur d'une première référence en 1'58"377. D'autres ont rapidement réussi à faire mieux, et notamment Fabio Quartararo avec un temps de 1'58"259 posté avant de rejoindre son stand. Le deuxième était alors Jack Miller, devancé d'un millième (!), alors que Maverick Viñales et Martín figuraient à un dixième de Quartararo, suivis de près par le binôme Zarco-Rins à 0"17.

Comme toujours, c'est toutefois après le passage par les stands, destiné à chausser un pneu arrière tendre et neuf, que tout s'est joué. Les 12 pilotes participant à cette intense phase finale avaient encore environ quatre minutes pour extraire le maximum de leur machine sur les 5,9 km du circuit.

La première attaque de taille ? Eh bien, elle est venue d'Aleix Espargaró ! Impressionnant, le pilote Aprilia a posté un temps de 1'57"966, synonyme de nouvelle référence pour cette séance mais surtout de record absolu à Silverstone, où personne n'était encore descendu sous la barre des 1'58 !

Le tour de force du pilote Aprilia n'était cependant qu'un avant-goût de ce qu'allait nous réserver ce time attack. Johann Zarco s'est rapidement chargé de faire baisser le tout nouveau record, en postant un temps de 1'57"767. Puis Viñales, Miller, Quartararo et Bagnaia se sont eux aussi montrés plus rapides que le #41, tournant tous sous le précédent record.

Malgré une ultime tentative pour la plupart des pilotes, personne n'a réussi à faire mieux que Johann Zarco après ce tour historique et c'est donc une nouvelle pole position pour le Français, la huitième de sa carrière en MotoGP et la deuxième cette saison. Il partagera la première ligne avec Maverick Viñales et Jack Miller.

Fabio Quartararo ouvrira la deuxième ligne, déçu de ne pas avoir pu faire mieux alors qu'une pénalité l'attend dans les trois premiers tours de la course. Il partira cependant devant deux de ses principaux adversaires au championnat, Pecco Bagnaia et Aleix Espargaró. Marco Bezzecchi, Enea Bastianini et Jorge Martín partageront quant à eux la troisième ligne, alors que Luca Marini a battu les pilotes Suzuki pour s'emparer de la dixième place.

Rendez-vous dimanche à 14h heure française pour suivre cette 12e course de la saison !

GP de Grande-Bretagne - MotoGP - Q2