Márquez attendait plus de lui et Quartararo lui donne raison

Au Grand Prix de Catalogne, Marc Márquez aurait dû courir à domicile, défendant par ailleurs sa victoire de la saison dernière. Écarté de la compétition pour de longs mois, le phénomène espagnol a tout de même occupé la scène médiatique durant cette semaine de course à Barcelone, d'une part en s'autorisant une petite visite dans le paddock jeudi mais aussi en répondant à une longue interview réalisée par son équipe.

Outre les nouvelles de son état de santé qu'il a ainsi transmises à ses fans, Márquez a livré son point de vue sur ce championnat qui, exceptionnellement, se joue sans lui, et il a notamment admis qu'il en attendait plus d'Andrea Dovizioso, qui fut son dauphin ces trois dernières années, et de Fabio Quartararo, premier leader cette saison grâce à son doublé de Jerez.

Après avoir quitté l'Andalousie avec un score parfait de 50 points, le jeune pilote français a vu sa saison s'inscrire dans la tendance générale, avec une variation très nette de ses résultats d'une course à l'autre. On ne l'a plus revu sur le podium durant deux mois. Septième, huitième puis 13e lors des courses du mois d'août, il a fini par perdre les commandes du championnat en entamant le mois de septembre par deux chutes au Grand Prix de Saint-Marin.

"En Autriche j'avais dit [que mes favoris étaient] Quartararo ou Dovizioso, mais franchement je m'attendais à plus d'eux. Surtout de la part de Quartararo", a déclaré Marc Márquez la semaine dernière. "Je m'attendais à beaucoup plus parce qu'il a gagné les deux premières courses en affichant un niveau incroyable, et maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Il est très en difficulté, même sur ses points forts, les qualifs."

Revenu à un point de Dovizioso au championnat grâce à sa quatrième place à la deuxième course de Misano, le pilote Petronas a retrouvé le podium et les sommets à Barcelone. Et si cette nouvelle victoire semblait être une parfaite réaction aux critiques, il s'est défendu d'avoir été pincé par les propos du Champion du monde en titre.

"J'ai parlé avec Marc jeudi, quand il était là. Mais même s'il n'avait pas fait ces commentaires, j'aurais fait exactement les mêmes", assure Quartararo. "C'est vrai, parce que moi aussi j'attends un peu mieux de moi-même, alors je pense qu'il a raison. Je n'ai rien à dire au sujet de ce commentaire. Ce qui est bien c'est qu'on est de retour sur le podium, ça fait du bien."

Trop tôt pour envisager un duel face à Mir

Particulièrement ému après cette troisième victoire de la saison, Fabio Quartararo a décrit ce moment comme le plus beau de sa vie, admettant que revenir au sommet après les difficultés rencontrées ces dernières semaines était plus fort que tout. À présent, et alors qu'il reste six courses à disputer, il domine le classement général avec huit points d'avance sur Joan Mir, 18 sur Maverick Viñales et 24 sur Andrea Dovizioso. Prochaine étape pour défendre sa position : Le Mans, face au public français.

"C'est un sentiment particulier d'être leader du championnat dans toutes les conditions, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays ! Mais je peux dire que ça fait vraiment du bien d'avoir gagné [dimanche], d'avoir repris la tête du championnat et d'arriver en France dans des conditions parfaites", admet-il auprès du site officiel du MotoGP. "Essayer de se battre pour la victoire sera extrêmement important. Nous sommes actuellement en bonne position et je vais tout donner. Mon équipe, ma famille et mon entourage savent à quel point je travaille pour être là. Je vais me donner à 100% jusqu'à Portimão, c'est sûr."

La course au titre tourne-t-elle à un duel entre le Français et Joan Mir ? "On a vu qu'au cours des sept premières courses, le championnat a été fait de hauts et de bas pour tout le monde, et à un moment le top 8 se tenait en 25 points, alors on ne sait jamais ! Il est beaucoup trop tôt pour dire que ça va se jouer entre nous deux", prévient Quartararo. "Il reste beaucoup de courses et une petite erreur peut coûter cher. Il faut continuer à faire la même chose, à travailler très dur pour être là et à essayer de donner le maximum à chaque course."

Avec Benjamin Vinel