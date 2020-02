Rossi plus en difficulté avec ses pneus sur la durée

Septième samedi, Valentino Rossi a rétrogradé dimanche au neuvième rang de la hiérarchie, avec un retard sur le meilleur temps passé de quatre à sept dixièmes. Ce classement n'était que la face émergée de l'iceberg, traduisant la performance du #46 sur le tour lancé alors que tous les pilotes présents n'ont pas réalisé de time attack, mais c'est en réalité sa performance sur la distance qui lui a fait faire la moue.

"[Samedi] c'était un peu plus facile avec les pneus, ils semblaient pouvoir tenir la distance de la course. [Dimanche] on a eu un peu plus de problèmes, sincèrement, donc au final la journée a été un peu plus difficile", admettait-il auprès du site officiel du MotoGP à l'issue de cette journée. "J'ai été plus rapide, mais on aurait dit que le pneu souffrait plus. Peut-être qu'il y avait plus d'humidité aussi, quelque chose comme ça. Au final, on a beaucoup travaillé, on a essayé beaucoup de choses, on s'est améliorés dans certains domaines mais dans d'autres on a un peu régressé, donc on n'a pas pu réaliser de grosse progression."

Malgré cette perte identifiée dans la durée de vie des pneus dimanche, Valentino Rossi porte toujours un regard positif sur le nouveau produit introduit par Michelin pour cette saison, un pneu arrière qui semble garantir plus de grip en milieu de virage, notamment aux Yamaha et aux Suzuki. "Personnellement, quand je regarde les temps au tour et le rythme de chacun, c'est plus ou moins une bonne chose pour tout le monde car tout le monde est plus rapide", souligne-t-il. "Ça semble bien pour nous, car le pneu a plus de grip sur l'angle et c'est important pour notre moto. Mais dès la première fois que l'on a essayé ce pneu, on a beaucoup amélioré le rythme et le chrono. Je pense que Michelin fait du bon travail."

"On est prêts !"

Ce lundi, une dernière journée offrira à Rossi et à son équipe la possibilité de rectifier le tir en tentant de se replacer sur une lancée positive après le terrain perdu dimanche, et ce alors qu'il avait déjà identifié samedi un retard à combler sur son coéquipier dans la phase de freinage. Cette ultime journée de tests précédant le début du championnat, qui a débuté à 11h heure française et s'étend jusqu'à 18h, sera globalement celle de la synthèse de tout le travail réalisé pendant l'hiver.

"On a essayé beaucoup de choses [dimanche], surtout dans les réglages, donc il faut tout mettre bout à bout, essayer de comprendre ce qui est le mieux. Il faudra aussi faire des longs runs pour comprendre les pneus, faire la dernière synthèse des essais hivernaux, qui ont commencé à Valence en novembre", souligne le #46.

"Ce sera une journée importante, car ce sera la dernière journée des tests et il faudra qu'on fasse la somme de tout ce qu'on a essayé depuis novembre à Valence. Mais je dirais qu'on est prêts pour la première course, au sens où l'on a essayé tout ce dont on disposait. On est donc très curieux de commencer, parce que le week-end de course est différent et c'est plus amusant et intéressant."

Alors que Yamaha a repris pour cette saison un rythme de développement similaire à celui du passé, avec une nouvelle machine arrivée suffisamment à temps pour réaliser les évaluations nécessaires et laisser aux ingénieurs la possibilité d'éventuellement corriger le tir, quatre séances ont permis cet hiver de passer en revue l'ensemble des problématiques. Une approche plus organisée que celle de ces dernières années et qui permet à Rossi de clore cette intersaison plus sereinement.

"Lors des premiers tests, on n'a pas travaillé sur les détails, mais on a tout mis ensemble pour essayer de comprendre la direction. On est arrivés à Sepang avec des idées plus claires, mais là-bas et ici, on a essayé tout ce que l'on avait, donc on est prêts. Je ne sais pas si on est assez forts, mais on est prêts !" affirme-t-il.

Avec Michaël Duforest