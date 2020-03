Seul Honda a homologué son moteur 2020 au Qatar

Le règlement technique du MotoGP stipule que le moteur de chaque machine ainsi que l'un des deux packages aéro autorisés par pilote doivent être homologués le jeudi précédant la première manche de la saison, ce pour les quatre constructeurs ne bénéficiant pas des concessions (Honda, Ducati, Yamaha et Suzuki). Les deux autres marques (KTM et Aprilia) sont en effet autorisées à poursuivre le développement de leur moteur pendant la saison.

Cette date initiale d'homologation posait toutefois question compte tenu du retard pris dans le lancement du championnat, alors que les compétitions sportives ont été suspendues aux quatre coins du monde par la pandémie de coronavirus. Afin d'éclaircir ce point, les instances dirigeantes ont confirmé publiquement ce lundi que le 5 mars, soit le jeudi du Grand Prix du Qatar, restait bel et bien la date faisant foi, ainsi que nous l'indiquions la semaine dernière.

Les constructeurs n'ont toutefois pas pu se soumettre à cette date, à la seule exception de Honda, seule marque ayant pu faire valider son moteur en temps et en heure en fournissant tous les échantillons de pièces nécessaires au Qatar. Si les circonstances exceptionnelles sont retenues pour les autres engagés, il est aujourd'hui précisé que les règles ne changent pas et que ce retard doit être rattrapé le plus rapidement possible, avec des homologations pratiquées à distance.

"Comme chaque année, les spécifications moteur de 2020 (à l'exception des KTM et des Aprilia puisqu'elles bénéficient de concessions) doivent rester inchangées pendant toute la saison et chaque pilote doit homologuer son premier carénage aérodynamique. La FIM, l'IRTA, le MSMA et la Dorna s'accordent tous sur le fait que, pour des raisons d'égalité et d'équité, l'homologation doit être menée à distance et par voie digitale dès que possible", indique un communiqué.

"Les autres constructeurs […] ont transmis à l'organisation les échantillons de leurs moteurs, qui devront correspondre aux machines lors de la première épreuve de 2020. Des dessins numériques des carénages de chaque pilote doivent également être fournis et ceux-ci devront être homologués s'ils sont conformes aux restrictions techniques fournies par le règlement."

Pas de cessation du développement

La Formule 1 a fait savoir il y a quelques jours qu'elle anticipait formellement la tenue de ce qui aurait dû être sa pause estivale, en la planifiant sur les mois de mars et avril. Le MotoGP précise aujourd'hui ne pas suivre cette voie, cette règle de cessation stricte des activités n'existant pas, et ce en dépit du fait que plusieurs usines ont fermé et que leurs employés se trouvent chez eux.

"La FIM, l'IRTA, le MSMA et la Dorna fournissent tous les efforts possibles pour privilégier la simplicité à la fois pour les constructeurs et pour l'application des règles", indique le communiqué. "Le MotoGP n'a jamais envisagé une période d'arrêt durant laquelle tous les constructeurs devraient cesser tout développement pendant une période de temps donnée, à n'importe quel moment de l'année, et ce principalement en raison des difficultés à faire respecter une telle règle. Le développement de toute autre partie de la moto qui n'est pas soumise à l'homologation peut donc se poursuivre, comme c'est le cas au cours de chaque saison."