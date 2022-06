Sixième à Barcelone, Marini confirme mais doit encore franchir un cap

Luca Marini est sur une pente ascendante. Arrivé hors du top 10 lors de chacune des six premières manches de la saison, le pilote VR46 a pris ses marques sur la Ducati version 2022 et s'est classé en neuvième position au Mans avant d'enchaîner deux sixièmes places, au Mugello puis à Barcelone, où il a même brièvement occupé la cinquième place, offerte puis reprise par Aleix Espargaró au moment de son erreur en fin d'épreuve.

L'Italien se réjouit de ce bond en avant et voit encore des pistes de progrès dans la gestion de la gomme arrière, ayant vite été limité dans ses performances au GP de Catalogne. "Selon moi, [les progrès] viennent beaucoup de la moto", a déclaré Marini. "J'ai beaucoup amélioré mes sensations sur la moto. Il me faut encore quelque chose en plus pour être plus performant mais je dois aussi progresser de mon côté parce [qu'à Barcelone] par exemple, je ne sais pas pourquoi mais j'ai trop sollicité le pneu arrière."

"Dès le premier tour, j'ai géré les pneus mais je me suis peut-être trop inquiété de l'avant parce que pendant les essais, je n'avais jamais senti l'arrière se dégrader alors que quand j'attaquais pendant huit ou neuf tours, je perdais beaucoup l'avant. Je veux mieux analyser les données, pour voir si on peut faire quelque chose en plus pour améliorer les réglages de la moto pour avoir un peu plus de confiance et de turning sans trop user les pneus."

"Je veux également comprendre si dans mon pilotage, il y a des choses qui sont susceptibles de plus solliciter les pneus parce qu'à chaque course, je sens que je commence à souffrir des pneus un peu avant les autres pilotes. C'est ce que je vois de l'intérieur mais peut-être que ce n'est pas le cas dans les données donc je veux vérifier ça, je suis curieux."

"Selon moi, mon équipe, mon chef mécanicien et aussi mon responsable de l'électronique font un bon travail et la moto a progressé depuis le test de Jerez, mais [à Barcelone] elle était également meilleure qu'au Mugello. C'est fantastique."

Luca Marini

Luca Marini a également senti le besoin de faire mieux en ligne droite, ce qui l'a gêné dans les trois dernières courses. Désavantagé par sa grande taille, le demi-frère de Valentino Rossi souffrait à la sortie du dernier virage au Mugello, tandis que c'est au bout de la ligne droite qu'il était à la peine à Barcelone. Marini compte sur des évolutions sur sa Ducati pour faire mieux : "Si je peux gagner 3 ou 4 km/h en ligne droite, c'est [un progrès] gratuit."

De meilleures sensations qu'au Mugello, sur un circuit moins favorable

Malgré des résultats identiques, les deux dernières courses ont eu des physionomies très différentes. Marini se sentait plus à l'aise à Barcelone qu'au Mugello mais il a bénéficié d'une aisance plus naturelle et d'un départ en première ligne sur le circuit toscan, et concède que la chute du premier virage a joué en sa faveur en Catalogne.

"Je pense que dans certains domaines, la situation était meilleure. Mes sensations sur la moto étaient légèrement meilleures qu'au Mugello mais c'était dur de gérer le pneu. On n'avait pas ce problème au Mugello, personne ne l'avait, alors qu'[à Barcelone] le pneu arrière était fini assez vite, mais les sensations générales sur la moto étaient en progrès."

Luca Marini a pu parfaire ses réglages au cours du test de lundi

"Si personne n'avait chuté au premier virage, j'aurais fini deux places derrière, donc ça n'aurait pas été le même résultat qu'au Mugello, où j'étais plus fort, plus performant. Mais je pense que je suis très rapide au Mugello parce que c'est une bonne piste pour moi alors que ce n'est pas le cas [à Barcelone]. On a fait de petits progrès."

Marini comptait sur le test organisé lundi pour travailler ses points faibles. Il a pu découvrir le nouveau carénage de la Ducati, avec un certain succès, mais également se pencher plus précisément sur les réglages de sa moto que pendant un week-end de Grand Prix.

"C'était une journée positive, je suis plutôt satisfait. On avait pas beaucoup de choses à tester mais ces petits détails pour lesquels on a jamais le temps au cours du week-end. Peut-être qu'on a trouvé quelque chose de bien, de positif. Je ne sais pas, on le verra au Sachsenring parce que dans un test [post-course] la piste est totalement différente donc c'est dur de dire 'c'est mieux à 100% qu'autre chose'. Il faudra attendre le Sachsenring mais je pense qu'on a fait un bon travail."