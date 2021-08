Stats - Six marques aux six premières places, du jamais-vu en MotoGP

>> Fabio Quartararo s'est offert son huitième succès en MotoGP, le cinquième de la saison. Il n'avait pourtant inscrit des points qu'en Moto3 sur le circuit de Silverstone. Lors de sa seule apparition en Angleterre dans la catégorie reine, il y a deux ans, le Français avait abandonné en étant pris dans un accident au départ.

>> Avec cette victoire, Quartararo a conquis son 18e podium en catégorie reine. Il égale ainsi Christian Sarron et devient à égalité le Français avec le plus de trophées en 500cc ou MotoGP.

>> Quartararo a passé un total de 99 tours en tête cette année, plus que ses deux poursuivants réunis, Pecco Bagnaia et Jorge Martín, qui en ont mené 42 chacun. Il n'y a qu'au GP du Qatar, au GP d'Allemagne et au GP de Styrie que le pilote Yamaha n'a bouclé aucun tour à la première place.

>> Les six marques actuellement impliquées dans le championnat ont toutes été représentées aux six premières places à l'arrivée, une situation inédite dans l'ère MotoGP. En comptant les 500cc, il faut remonter au Grand Prix de Yougoslavie 1972, il y a près de 50 ans, pour retrouver une telle situation !

>> Pour la cinquième fois en 12 courses cette année, les trois pilotes sur le podium roulaient pour trois marques différentes.

>> Fabio Quartararo est devenu le septième vainqueur en sept éditions à Silverstone. Le Niçois a ainsi succédé à Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Valentino Rossi, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso et Álex Rins.

>> Yamaha a décroché son huitième succès sur le circuit de Silverstone, plus que toute autre marque puisque Suzuki en compte six. Cette victoire est la 14e de la firme d'Iwata en Grand-Bretagne, deux de moins que Honda.

>> En prenant la troisième place, Aleix Espargaró a offert à Aprilia son premier podium en MotoGP. Depuis le lancement de ce programme en 2015, la marque avait dû se contenter de six sixièmes places, cinq conquises par Espargaró et une grâce à Andrea Iannone.

>> Pol Espargaró est devenu le sixième poleman différent cette saison, le premier à ne pas piloter une Yamaha ou une Ducati. Le Catalan a décroché sa troisième pole en MotoGP, après les deux avec KTM la saison passée.

>> Espargaró a mis fin à une série de 14 courses sans pole pour Honda, la plus longue période de disette de la marque depuis la création du HRC sous cette forme en 1982. La dernière pole d'une RC213V était celle de Takaaki Nakagami au GP de Teruel 2020, avec la machine de LCR. Il faut remonter au GP du Japon 2019 pour retrouver la précédente pole de l'équipe officielle, avec Marc Márquez. La précédente pole du team Repsol Honda n'ayant pas été réalisée par le #93 était celle de Dani Pedrosa à Sepang en 2017.

>> Silverstone réussit particulièrement à Honda, qui y a obtenu sa neuvième pole sur les 11 éditions disputées depuis que ce circuit a succédé à Donington.

>> Neuvième en Q2, Johann Zarco a manqué une qualification sur les deux premières lignes, ce qui ne lui était jamais arrivé cette année. Quartararo reste le seul pilote à avoir pris le départ de toutes les courses depuis le top 6 cette année. Il est aussi l'unique pilote qui a marqué des points à toutes les courses.

>> Joan Mir court encore après son premier podium à Silverstone, toutes catégories confondues, mais il n'y avait jamais couru en MotoGP : il était convalescent après sa lourde chute dans un test à Brno en 2019 et l'épreuve a été annulée l'an passé.

>> C'est la première fois que Valentino Rossi ne marque pas de points au GP de Grande-Bretagne, à cause d'une lointaine 18e place. L'Italien avait pourtant signé le huitième temps en qualifications, son deuxième meilleur résultat de l'année après la quatrième place du GP du Qatar en ouverture de la saison.

>> Jack Miller a atteint 339,6 km/h en Essais Libres 3. Le pilote Ducati a explosé le précédent record de vitesse de pointe sur cette piste, les 333,3 km/h atteints par Cal Crutchlow il y a deux ans.