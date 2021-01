Le team LCR s'engage en MotoGP jusqu'en 2026

Après le team Gresini, puis Ducati et KTM aux rangs des constructeurs, c'est au tour de l'équipe LCR d'officialiser son engagement en MotoGP pour le prochain cycle contractuel. Les accords actuels entre les participants et le championnat (par le biais de la Dorna et de l'IRTA) arrivant à échéance cette année, des prolongations de cinq ans se mettent en place afin de définir ce que sera le plateau de la catégorie reine pour les saisons 2022 à 2026.

Le team LCR, créé et dirigé par l'ancien pilote Lucio Cecchinello, fête cette année son 25e anniversaire. Après avoir concouru pendant neuf ans dans la catégorie 125cc, l'équipe a fait le saut vers les 250cc en 2002, puis son entrée en MotoGP en 2006. Elle participe également au MotoE depuis la création de la coupe électrique en 2019.

Forte de 24 victoires et d'un total de 85 podiums toutes catégories confondues, l'équipe basée à Monaco peut notamment se targuer d'avoir fait débuter Casey Stoner en MotoGP et, plus récemment, porté Cal Crutchlow au succès avec Honda, le constructeur lui apportant un soutien officiel depuis plusieurs années. Dans le cadre de ce partenariat, LCR alignera en 2021 Álex Márquez, ainsi que Takaaki Nakagami, qui tentera de capitaliser sur sa forte progression de 2020.

"Avant toute chose, j'aimerais saisir cette opportunité pour exprimer ma plus profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont travaillé avec le team LCR depuis janvier 1996, moment où nous avons reçu notre tout premier contrat de participation au Championnat du monde en tant qu'équipe", commente Lucio Cecchinello. "Je n'arrive pas à croire que cela fait 25 ans ! Un quart de siècle vécu avec les pilotes LCR et le personnel de l'équipe, à travailler à plein tube en piste et, croyez-moi, également hors piste !"

"C'est un grand honneur pour moi d'annoncer que LCR a récemment renouvelé avec l'IRTA et la Dorna son contrat de participation au MotoGP jusqu'en 2026. Je suis reconnaissant de continuer à courir dans la catégorie reine pour cinq années supplémentaires et j'ai hâte d'entamer ce nouveau chapitre de l'Histoire de LCR en ayant nos deux pilotes, Taka et Álex, au guidon d'une moto d'usine."

Ce nouvel accord lie LCR au championnat, mais pas nécessairement à Honda, tous les contrats entre équipes indépendantes et constructeurs étant eux aussi à renégocier. Seule formation à avoir précédemment annoncé ce même engagement, l'équipe Gresini avait pour sa part précisé reprendre son statut de team indépendant après avoir porté le programme officiel d'Aprilia depuis le retour du constructeur en MotoGP.