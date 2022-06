Test Barcelone - Quartararo talonné par Bagnaia et Zarco

C'est par une météo très ensoleillée, avec près de 30°C au thermomètre, que s'est déroulé le deuxième test post-course de cette saison, au lendemain du neuvième Grand Prix du championnat.

Le meilleur temps enregistré ce matin par Fabio Quartararo a résisté aux assauts de la concurrence au fil des heures, et c'est donc toujours avec son chrono de 1'39"447 que le Français a bouclé en leader cette journée d'essais.

Johann Zarco s'est pourtant fortement rapproché de son compatriote dès le début d'après-midi, en faisant passer l'écart de 96 à 53 millièmes. Puis c'est Pecco Bagnaia qui a menacé le pilote Yamaha en se portant à seulement quatre millièmes du chrono de référence, mais personne n'a été en mesure de déloger de la tête du classement celui qui s'est imposé ici-même hier.

Leader du tout début de journée, Aleix Espargaró s'en est tenu à un temps de 1'39"558 qui lui a permis de se maintenir à la quatrième place, suivi de près par son frère Pol. Comme eux, Jack Miller n'a pas amélioré son temps de la matinée et en a terminé en sixième position.

Derrière, on remarque la progression de Joan Mir, qui a gagné quatre places en améliorant son temps de près de trois dixièmes. Chez KTM, le meilleur temps s'est échangé entre Brad Binder et Miguel Oliveira, et c'est alors qu'il venait de reprendre l'avantage que le Sud-Africain est tombé, en toute fin de séance. Il s'est fait piéger dans le virage 5, le même que Franco Morbidelli une heure et demie plus tôt.

Le retour de l'aileron arrière chez Aprilia

Rendez-vous précieux pour introduire des nouveautés en vue de la seconde moitié de saison, ce test a été mis à profit par toutes les marques pour évaluer des évolutions techniques.

Chez Yamaha, l'attention s'est en grande partie portée sur le bras oscillant, avec des comparaisons entre la version proposée dès le début de la saison et l'évolution aluminium utilisée par Quartararo en course dimanche. Le Français a jugé qu'il n'avait "rien de vraiment important à tester", le reste de son temps ayant été dédié à des réglages, notamment de cartographie, et des pneus. Andrea Dovizioso a lui aussi testé ce bras oscillant en alu, ainsi qu'un carénage réservé jusqu'ici au team officiel.

Suzuki, Ducati et Aprilia se sont principalement penchés sur l'aéro, et l'on a notamment vu réapparaître l'aileron arrière déjà aperçu sur les RS-GP au Mugello. On a également aperçu un carénage très différent de l'actuel, avec des flancs en escaliers. Un nouveau moteur a également été testé.

L'aileron arrière sur l'Aprilia

Dans le clan de Borgo Panigale, Johann Zarco et Michele Pirro ont testé un châssis différent de la version course actuelle. Pecco Bagnaia mais aussi Jack Miller et Enea Bastianini ont pu profiter d'un nouveau carénage, de même que Luca Marini mais pour quelques tours seulement. L'Australien a également travaillé sur les variateurs de hauteur, Bastianini sur des réglages de fourche.

On a pu apercevoir un nouveau châssis chez KTM, où le travail a été intense, mais aussi chez Honda. En l'absence de Marc Márquez et de Takaaki Nakagami, les nouveautés ont été fournies à Álex Márquez et Pol Espargaró, ainsi qu'au pilote d'essais et remplaçant officiel Stefan Bradl, pour des comparaisons entre trois modèles différents. Une mention spéciale revient au pilote LCR, le plus actif du jour avec 96 tours au compteur.

À noter que Marco Bezzecchi a stoppé ses essais à la mi-journée, en proie à des douleurs dans le bras gauche. Álex Rins, au repos à cause d'une fracture du poignet gauche, a pour sa part assisté à cette journée depuis le stand Suzuki. Takaaki Nakagami a quant à lui quitté les soins intensifs, où il était en observation à la suite du gros crash dont il a été à l'origine au départ de la course, dimanche. Jorge Martín quant à lui a été opéré du poignet, et dans le même temps Marc Márquez a rejoint son domicile après l'opération complexe menée sur son bras la semaine dernière aux États-Unis.

Test Barcelone - Le classement à 18h

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 F. Quartararo Yamaha 1'39"447 67 2 P. Bagnaia Ducati +0"004 84 3 J. Zarco Ducati +0"053 93 4 A. Espargaró Aprilia +0"111 81 5 P. Espargaró Honda +0"241 88 6 J. Miller Ducati +0"295 68 7 M. Viñales Aprilia +0"333 77 8 F. Morbidelli Yamaha +0"348 78 9 E. Bastianini Ducati +0"397 54 10 F. Di Giannantonio Ducati +0"516 56 11 B. Binder KTM +0"551 66 12 J. Mir Suzuki +0"580 72 13 L. Marini Ducati +0"600 62 14 M. Oliveira KTM +0"641 66 15 R. Gardner KTM +0"750 76 16 Á. Márquez Honda +0"888 96 17 S. Bradl Honda +1"027 53 18 M. Pirro Ducati +1"163 74 19 A. Dovizioso Yamaha +1"180 56 20 D. Binder Yamaha +1"299 49 21 M. Bezzecchi Ducati +1"318 23 22 R. Fernández KTM +1"697 47