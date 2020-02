Test Losail, J3 - Le dernier mot est pour Viñales !

Maverick Viñales s'est définitivement affirmé comme l'homme à battre du premier Grand Prix de la saison, en dominant la dernière journée de tests qu'accueillait le circuit de Losail en vue du début prochain du championnat. Auteur du meilleur temps de la semaine, le pilote espagnol a également attiré l'œil par son rythme, bien qu'il n'ait pas réalisé de long run ininterrompu à l'instar de ce qu'ont pu faire certains de ses adversaires.

Pour cette troisième journée passée sur le circuit qatari, Yamaha et Suzuki se sont une nouvelle fois affirmés comme les références, alors que dans le clan Honda on commençait à parler de crise au vu des tergiversations observées. On a en effet pu apercevoir Marc Márquez piloter trois machines différentes : le modèle de 2020, la moto de Takaaki Nakagami, correspondant à la version de la RC213V qu'il pilotait l'an dernier, et un modèle hybride. En confirmation des indications fournies par Alberto Puig dans l'après-midi, la recherche de solution aux actuels problèmes ne se porte pas uniquement sur des éléments datant de l'an dernier, mais parfois même plus anciens et c'est ainsi que des pièces aéro datant de 2018 ont également été vues sur les machines de Márquez et Crutchlow.

Loin de ce remue-ménage, donc, les pilotes officiels Yamaha et Suzuki ont poursuivi sur leur lancée de ces derniers jours, en répliquant les performances déjà réalisées précédemment. Premier pilote à avoir pris la piste, Fabio Quartararo est rapidement passé sous la barre des 1'55 et, avec un chrono de 1'54"998, le Français a longuement occupé la tête du classement. Il devançait initialement Danilo Petrucci (1'55"013), Marc Márquez (1'55"157), Andrea Dovizioso (1'55"197) et Pol Espargaró (1'55"214), tous avec des temps signés dans leurs premiers tours, toutefois le classement allait grandement évoluer par la suite et les chronos très fortement s'abaisser au cours de la quatrième heure notamment.

Peu avant la mi-séance, c'est Maverick Viñales qui a détrôné Fabio Quartararo. L'amélioration était d'abord timide (45 millièmes), puis l'Espagnol a abaissé son propre temps pour atteindre les 1'54"787. Quelques minutes plus tard, c'est une troisième Yamaha, plus ancienne cette fois, qui a pris les commandes lorsque Franco Morbidelli a bouclé un tour en 1'54"369. Très vite, l'Italien a été battu de six millièmes par Álex Rins, entré en piste peu de temps auparavant et immédiatement dans le coup. La prise de pouvoir de la Suzuki a toutefois été brève, car le pilote Petronas a d'emblée répliqué en repassant en tête en 1'54"157.

Une heure plus tard, Morbidelli a confirmé sa première place en passant cette fois sous la barre des 1'54 : son chrono de 1'53"891 serait alors sa dernière amélioration, sans toutefois résister au sommet jusqu'à la conclusion de la séance. Dix minutes plus tard, Quartararo a réussi à améliorer son temps (1'54"112), et semblait bien parti pour prendre les commandes dans la foulée, cependant un problème technique l'a stoppé dans son élan alors qu'il était en avance après les deux premiers secteurs. À son retour en piste, le Français a certes amélioré une nouvelle fois son temps (1'54"077) mais en restant deuxième.

Reparti à l'assaut du chrono dans la dernière heure, Rins a repris l'avantage sur Quartararo en 1'54"068, mais c'est Viñales qui a fini par griller la politesse à tout le monde avec une amélioration de 0"033 du temps de Morbidelli. C'est donc sur un temps de 1'53"858 que l'Espagnol a verrouillé la première place, avant de se lancer dans d'autres runs visant à simuler le rythme à l'heure à laquelle se déroulera la course dans deux semaines.

Derrière un quarté de tête une nouvelle fois constitué de pilotes Yamaha et Suzuki, Jack Miller s'est invité en fin de séance à la cinquième place, devançant d'un cheveu la deuxième GSX-RR pilotée par Joan Mir. Marc Márquez en termine quant à lui en septième position et prive de justesse Takaaki Nakagami du statut de pilote Honda le plus rapide, alors que le Japonais s'était hissé à la quatrième place provisoire à 18h30, heure à laquelle le Champion du monde en titre se trouvait en milieu de classement. Cal Crutchlow et Álex Márquez ont quant à eux passé la journée parmi les dernières positions. Seul point positif dans le clan du HRC, en dépit du fait qu'il a été touché au bras dans une chute hier, le pilote anglais a bel et bien réussi à reprendre la piste ce lundi et il s'est même montré parmi les plus actifs du jour avec 70 tours bouclés.

Lire aussi : Chute et hématome au bras, la journée difficile de Crutchlow

On retiendra encore le neuvième temps impressionnant signé par Brad Binder en fin de journée. Premier pilote KTM au classement, il devance les Ducati d'Andrea Dovizioso et de Pecco Bagnaia, puis la Yamaha de Valentino Rossi, victime d'une chute sans gravité. Dans un classement plus compact que jamais, Aleix Espargaró a beau n'avoir concédé qu'une demi-seconde au meilleur temps, il occupe la 13e place au guidon de son Aprilia.

Cela ne fait pas les affaires de Johann Zarco, auteur hier d'un prometteur sixième temps et qui, grâce à un time attack réalisé à une demi-heure de la fin, s'est placé au 17e rang. Le Français aurait pu tenter d'améliorer, mais il a toutefois terminé la séance à la poussette. Il avait lui aussi réalisé précédemment une simulation de course, avec des chronos situés dans la fenêtre haute des 1'55, à plusieurs dixièmes du rythme observé chez Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró ou encore Pecco Bagnaia. Quartararo quant à lui, qui a conclu sa séance par une simulation, s'est stabilisé entre 1'54"7 et 1'54"9.

Test Losail, J3 - Classement à 20h

(r) rookie