Test Losail, J4 - Viñales en tête, triplé des pilotes Yamaha

Les pilotes étaient encore sur le circuit de Losail ce jeudi, pour la quatrième journée des essais de pré-saison. Comme chaque jour depuis le début des tests, les titulaires ont préféré attendre pour prendre la piste, les essayeurs Michele Pirro et Takuya Tsuda étant les seuls à rouler dans la première heure. Aleix Espargaró, en difficulté mercredi avec des soucis technique et une chute, a ensuite établi une référence en 1'54''942, que Franco Morbidelli a battu deux heures et demi après l'ouverture de la voie des stands.

Longtemps troisième, Fabio Quartararo a pris la tête avant le cap de la mi-séance, 0''040 devant son ancien équipier, mais son chrono de 1'54''548 restait à plus d'une seconde de la référence établie par Jack Miller mercredi. Pol Espargaró, impressionnant mercredi, a connu sa première chute avec la Honda, sans grande conséquence puisqu'il a très vite pu reprendre ses essais puis prendre la tête, reléguant Quartararo à 0''445. Son frère Aleix a été le premier pilote à passer sous les 1'54, avec un chrono de 1'53''869.

À deux heures du drapeau à damier, Pecco Bagnaia a placé sa Ducati à la première place, et ce n'est que dans la dernière demi-heure de la séance que le pilote italien a été battu, d'abord par Fabio Quartararo, puis par le second pilote Yamaha factory, Maverick Viñales. L'Espagnol est resté en tête jusqu'au bout mais son chrono reste à 0''061 du record établi par Jack Miller mercredi.

Franco Morbidelli a placé sa Yamaha entre celles des deux pilotes du team officiel en toute fin de séance. Il devance Fabio Quartararo, son ancien équipier, qui assure ainsi un triplé à la marque d'Iwata. Pecco Bagnaia, qui a reconnu ne pas avoir fait un tour parfait, a réalisé le quatrième temps devant Aleix Espargaró, dont le chrono confirme la bonne forme affichée par Aprilia durant le week-end.

Le Catalan a devancé les pilotes Suzuki, Joan Mir et Álex Rins, et Valentino Rossi, présent dans le top 10 pour la première fois depuis le début des tests. Johann Zarco s'est classé au neuvième rang devant Pol Espargaró, le dernier pilote à moins d'une seconde de Viñales. Miller s'est fait plus discret que mercredi avec le 11e temps, effectué en fin de séance.

L'un des événements de la journée a été la cinquième chute en quatre jours d'Álex Márquez, conséquence d'un highside au virage 9. Le pilote du team LCR a pu regagner les stands en montant sur la moto d'Iker Lecuona mais les examens ont révélé une petite fracture, de 2mm, au quatrième métatarse de son pied droit. Márquez n'a donc plus été vu en piste et LCR n'a pas encore précisé s'il sera en mesure de reprendre ses essais vendredi.

Des chutes ont également été à déplorer pour Jorge Martín, Aleix Espargaró, Lorenzo Savadori et Stefan Bradl, déjà victime d'une grosse chute au cours de la précédente journée. Le pilote d'essais de Honda, qui souffrait de douleurs mercredi, a attendu plusieurs heures avant de prendre la piste.

Test Losail, Jour 4 - Classement à 21h

Pos. Pilote Moto Temps/Écart Tours 1 Maverick Viñales Yamaha 1'53"244 58 2 Franco Morbidelli Yamaha +0''079 62 3 Fabio Quartararo Yamaha +0''154 52 4 Pecco Bagnaia Ducati +0''200 53 5 Álex Espargaró Aprilia +0''396 56 6 Joan Mir Suzuki +0''583 37 7 Álex Rins Suzuki +0''616 44 8 Valentino Rossi Yamaha +0''749 52 9 Johann Zarco Ducati +0''812 71 10 Pol Espargaró Honda +0''859 65 11 Jack Miller Ducati +1''103 58 12 Takaaki Nakagami Honda +1''104 52 13 Stefan Bradl Honda +1''183 45 14 Jorge Martín (r) Ducati +1''239 42 15 Enea Bastianini Ducati +1''261 38 16 Brad Binder KTM +1''447 56 17 Álex Márquez Honda +1''448 36 18 Miguel Oliveira KTM +1''491 48 19 Danilo Petrucci Ducati +1''651 49 20 Luca Marini (r) Ducati +1''778 53 21 Test Yamaha 1 Yamaha +1''836 40 22 Iker Lecuona KTM +1''951 40 23 Lorenzo Savadori Aprilia +2''510 40 24 Test Yamaha 3 Yamaha +2''587 12 25 Sylvain Guintoli Suzuki +2''762 57 26 Dani Pedrosa KTM +3''462 29 27 Michele Pirro Ducati +3''488 24 28 Test Yamaha 2 Yamaha +4''165 53 29 Takuya Tsuda Suzuki +5''193 24

(r) = rookie