Toutes les MotoGP 2020 en photos

Ça y est, enfin : le MotoGP est entré dans sa première semaine de course de l'année ! La saison 2020, retardée par le coronavirus et ses vastes effets collatéraux, s'apprête à débuter à Jerez de la Frontera, avec le Grand Prix d'Espagne. Un moment attendu depuis plus de quatre mois, depuis que la première manche prévue au Qatar a brutalement été annulée le 1er mars. Pendant de longues semaines, pilotes et membres d'équipe ont rongé leur frein, tout autant que les fans, mais l'attente va enfin prendre fin.

Le plateau MotoGP sera réuni dès mercredi pour un test officiel destiné à remettre tout le monde dans le bain avant d'entrer dans le vif du sujet. Puis, dès vendredi, 22 pilotes entameront le Grand Prix, représentant six constructeurs et 11 équipes dans la catégorie reine. Parmi eux, 12 ont déjà été Champions du monde en Grand Prix, mais deux seulement en MotoGP (Marc Márquez et Valentino Rossi). Huit ont déjà gagné dans la catégorie reine... et trois en rêvent peut-être plus que quiconque, les trois rookies que sont Álex Márquez, Brad Binder et Iker Lecuona.

Après cette longue attente à laquelle nous avons tous été soumis depuis la fin des essais de pré-saison, en février, il est temps de se remettre à jour. Nous vous proposons donc de retrouver toutes les motos de la saison 2020 du MotoGP ici, en images. Laquelle préférez-vous ?

