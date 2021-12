Triomphe du binôme Rossi-Marini aux 100 km dei campioni

Luca Marini et Valentino Rossi sont sortis vainqueurs de l'édition 2021 des 100 km dei campioni, traditionnel événement de flat-track marquant le début de la saison hivernale au MotoRanch de Tavullia. Le plus jeune de la fratrie s'est imposé samedi soir lors de la course individuelle baptisée Americana, avant de rééditer son succès dimanche en binôme avec le #46.

Le week-end réunissait les membres du groupe VR46, du patron Valentino Rossi à tous ses élèves, mais aussi des pilotes venus de tous horizons. Plusieurs représentants du plateau MotoGP tels Maverick Viñales ou Álex Rins, mais aussi le retraité des Grands Prix Jorge Lorenzo ou encore le pilote de motocross Jeremy McGrath, invités pour la première fois. On trouvait également parmi les participants Iker Lecuona et Tito Rabat.

Épreuve habituelle des entraînements du samedi, l'Americana se courait à l'intérieur des deux ovales tracés sur le terrain de jeu de la VR46 Riders Academy, et c'est Luca Marini qui y a affirmé sa supériorité dans une course à élimination. Deuxième à franchir la ligne d'arrivée, son frère Valentino Rossi, suivi par Celestino Vietti.

Marini a également signé samedi le meilleur temps des qualifications déterminant la grille de départ du lendemain. Lors de la course de 50 tours qui concluait le week-end s'affrontaient 21 binômes de pilotes, avec un changement effectué toutes les cinq boucles. Et les rebondissements n'ont pas manqué, après un premier tour bouclé en tête par Elia Bartolini (associé à Stefano Manzi) devant Rossi et Mattia Pasini. À 12 tours de l'arrivée, Marini a réussi à dépasser Manzi pour définitivement prendre la tête, en dépit d'une chute.

Derrière, la lutte est restée âpre entre les binômes Pasini-Baldassarri et Bezzecchi-Migno, et c'est aux premiers cités qu'est finalement revenue la médaille de bronze après une chute de Marco Bezzecchi à quelques kilomètres de l'arrivée. La paire formée par Niccolò Antonelli et Celestino Vietti a complété le top 5.

Pour leur première venue au Ranch, le pilote de Moto2 Augusto Fernández et le spécialiste du motocross Diogo Moreira n'ont pas démérité puisqu'ils se sont classés sixièmes derrière les spécialistes des lieux. Associé à Albert Arena, Álex Rins a obtenu la septième place. Quant à Jorge Lorenzo, il a réussi à se classer dixième, en binôme avec Dennis Foggia. Maverick Viñales, pour sa part, a terminé 13e avec Iker Lecuona.

