BoP : du poids en moins pour la Peugeot 9x8 à Bahreïn

La BoP pour les 8 Heures de Bahreïn, manche finale de la saison 2022 du WEC, a été publiée à une semaine de l'épreuve. Elle acte le premier changement significatif dans la catégorie Hypercar entre la Toyota GR010 et la Peugeot 9X8, qui participera à sa troisième course depuis son entrée en compétition en juillet, à Monza. Depuis cette entrée en lice, le rapport de force était resté le même entre les deux machines.

Hors à Bahreïn, la lionne bénéficiera d'un poids minimum revu à la baisse puisqu'elle sera allégée de 12 kg (1049 kg contre 1061 kg auparavant). Le poids minimum de la Toyota restera à 1053 kg. La Peugeot 9X8 perd en revanche 1 MJ d'énergie allouée par relais, une réduction qui touche aussi plus drastiquement sa rivale nippone avec -4 MJ. La Toyota devra également faire avec une puissance réduite jusqu'à 4 kW en fonction de la courbe d'alimentation. Le pic de puissance sera ainsi de 515 kW pour Peugeot contre 509 kW pour Toyota.

L'ajustement de la BoP dans la catégorie Hypercar concerne également l'Alpine A480. L'ex-prototype LMP1 fera le 12 novembre sa toute dernière apparition et sera en lice pour le titre mondial face à Toyota. L'auto tricolore pourra compter sur un pic de puissance revu à la hausse (+4 kW à 403 kW) ainsi que d'une hausse significative de 11 MJ de l'énergie allouée par relais.

Si Toyota est en tête du championnat constructeurs avant la finale, l'équipage de la GR010 #8, formé par Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa, est à parfaite égalité de points avec le trio Alpine composé de Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere.

Légers ajustements en GTE Pro

Les organisateurs ont également publié la BoP du GTE, pour la dernière de la catégorie LMGTE Pro en WEC avec un titre qui se jouera à nouveau entre Ferrari et Porsche, Corvette tenant le rôle d'arbitre. Le poids minimum des trois autos demeure inchangé pour les 8 Heures de Bahreïn mais la 488 GTE Evo et la C8.R souffriront d'une réduction de puissance par rapport à la dernière manche courue à Fuji : légère réduction de la pression de suralimentation (turbo) pour la Ferrari, et réduction de 0,4 mm du diamètre de la bride d'admission d'air sur la Corvette.