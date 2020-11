EL3 - Place à la lutte pour le titre mondial !

Le plateau réduit à 24 unités pour cette finale du WEC 2019-2020 disposait d'une dernière opportunité d'ajuster les réglages avant les qualifications et la course. Après une première séance de 90 minutes jeudi soir, en nocturne, puis une seconde ce vendredi matin, un dernier roulage d'une heure était possible à la mi-journée. Celui-ci s'est déroulé sans surprise, avec les deux Toyota en tête car les prototypes nippons sont, rappelons-le, les seuls engagés dans la catégorie LMP1.

Les deux TS050 Hybrid s'étaient jusqu'ici partagé les honneurs, la #8 se montrant la plus rapide hier avant la réplique ce matin de la #7, moyennant une hausse significative du rythme. L'équipage leader du championnat a repris sa place en haut de la feuille des temps dans cette séance, s'octroyant un chrono en 1'43"557 avec un petit dixième d'avance sur la voiture soeur. Désormais, chaque côté du garage Toyota est prêt pour les choses sérieuses : la lutte pour la pole position cet après-midi, puis l'acte final demain en course, où rappelons-le, le constructeur japonais laissera carte blanche à ses ouailles en matière de stratégie.

En LMP2, le Jackie Chan DC Racing a été le plus rapide des EL3 en 1'48"598, devançant United Autosports et une Alpine qui ne quitte pas le trio de tête depuis le début du week-end.

Du côté du GTE Pro, c'est au tour de Porsche de pointer au sommet de la hiérarchie avec le meilleur temps en 1'56"790 pour la #92, devant les deux Aston Martin #95 et #98. Cette dernière est également en tête du classement GTE Am.

Une nouvelle fois, ces essais libres se sont déroulés sans accroc majeur et tous les concurrents ont pu boucler un nombre de tours significatif. La séance de qualifications débutera à 16 heures, tandis que le départ des 8 Heures de Bahreïn sera donné samedi à midi.

8H de Bahreïn - Essais Libres 3