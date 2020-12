Le WEC dévoile son nouveau format de qualifications

La prochaine campagne du WEC verra l'introduction des Hypercars, qui succéderont aux LMP1. Ce vendredi, s'est ouvert la phase d'ouverture des engagements pour le championnat 2021, qui s'achèvera le 14 janvier prochain. L'ACO en a profité pour annoncer ou confirmer un certain nombre de nouveautés.

La principale d'entre elles est le format qualificatif, "plus simple et transparent" selon le communiqué de l'Automobile Club de l'Ouest. En effet, désormais ce sera le tour le plus rapide effectué avec la voiture en question, par n'importe quel pilote de l'équipage, qui sera pris en compte pour établir la grille, et non la moyenne des meilleurs tours de deux pilotes comme cela était la norme les saisons précédentes. Il y aura également deux séances de 10 minutes : une pour les Hypercars et les LMP2, l’autre pour les LMGTE. Si aucun temps n'est signé, la voiture sera envoyée en fond de grille de départ.

D'autres changements réglementaires auront lieu, notamment pour la détermination de la catégorie Bronze en LMP2 ou pour la simplification et la clarification des règles concernant les stands et les infractions.

Les essais autorisés seront également adaptés : "La saison 2021 étant la première du cycle d’homologation de cinq ans de la catégorie Hypercar, il y aura davantage d’essais avant et pendant la saison", peut-on ainsi lire. "Les catégories LMP2 et LMGTE Am bénéficieront également d’un kilométrage supplémentaire d’essais, tandis que les limitations déjà en vigueur en 2020 s’appliqueront toujours en LMGTE Pro."

Des mesures de réduction des coûts supplémentaires seront mises en place : le personnel opérationnel des concurrents Hypercar sera limité 40 personnes, ou 43 pour les voitures utilisant un système hybride, hors 24 Heures du Mans, un transport maritime exclusif sera instauré pour les courses se déroulant outre-mer et surtout la saison ne comptera que six courses.

Enfin, le choix de son numéro de course est mis en place. "Les numéros de course peuvent être choisis par les concurrents (de 1 à 999) avant la fin des engagements, selon la règle du « premier arrivé premier servi ». La seule exception à ce processus d’attribution concerne le Champion du monde équipes LMP en titre, qui aura la possibilité d’utiliser le numéro 1 s’il le désire. Selon certaines normes, les concurrents pourront également choisir le graphisme de leur numéro de course. Mais ce graphisme ainsi que les couleurs devront rester identiques pour les équipes engageant plus d’une voiture dans la même catégorie."

Concernant l'organisation des 24 Heures du Mans, en raison du contexte actuel tout sera compacté en 10 jours : les vérifications techniques (le fameux pesage) se tiendront les vendredi et samedi de la semaine précédent l'épreuve, avant la Journée Test du dimanche. "Le format des séances d'essais du mercredi et du jeudi a lui aussi évolué afin de faciliter le travail des équipes", ajoute enfin le communiqué.

